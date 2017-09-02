سطح زیرکشت کلزا در استان قزوین چهار برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی روز شنبه در جشن شکرانه کشت پاییزه که با حضور استاندار قزوین در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: امنیت غذایی کشور در بخش کشاورزی محقق می شود و باید با حمایت های لازم در این مسیر با جدیت گام برداریم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر با همت کشاورزان در گندم به خودکفایی رسیده ایم و باید نیازهای خود را در کلزا نیز در داخل تامین کنیم تا از واردات این محصول بی نیاز شویم.

ربانی یادآورشد: در استان قزوین در سال زراعی جاری ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم رفته است.

وی افزود: در سال ۹۵ میزان تولید گندم در مزارع کشاورزی استان ۳۱۷ هزار تن بود که از این میزان سطح زیرکشت درسال زراعی جاری ۴۸ هزار و ۹۳۴ هکتار به گندم آبی و ۹۲ هزار و ۶۷۱ هکتار به گندم دیم اختصاص یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: از مجموع ۲۸ هزار و ۵۶ هکتار سطح زیر کشت محصول جو در مزارع کشاورزی استان حدود ۲۵ هزار و ۳۴۹ هکتار به روش کشت آبی و ۳ هزار و ۷۰۷ هکتار به روش دیم کشت شده است.

وی گفت:پیش بینی می شود در سال زراعی جاری ۱۲۰ هزار تن محصول جو از مزارع کشاورزی استان برداشت شود که با هماهنگی انجام شده مراکز خرید در استان آماده خرید بیش از ۵۰ هزار تن محصول جو بصورت تضمینی از کشاورزان استان هستند.

ربانی در مورد محصول کلزا نیز اظهارداشت: در سال زراعی جاری ۴۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت محصول کلزا رفته و پیش بینی می شود تا در سال زراعی جاری بیش از ۱۰ هزار تُن دانه کلزا از مزارع استان برداشت شود که این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۹۲ درصد رشد خواهد داشت.

وی بیان کرد: قرار است سطح زیر کشت کلزا ۴ برابر شده و به ۱۶ هزار هکتار برسد.

۱.۵ میلیون تن نیاز کلزا در کشور

ربانی گفت: سرانه مصرف دانه های روغنی در جهان ۱۲ کیلوگرم و در ایران ۱۹ کیلوگرم است وامروز میزان نیاز کشور به دانه های روغنی یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن، کنجاله ۳.۵ میلیون تن، ظرفیت روغن کشی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ظرفیت تصفیه روغن هم سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: میزان واردات دانه های روغنی بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال است که در این محصول ۹۰ درصد وابستگی داریم که باید برطرف شود.

وی اضافه کرد: در یک برنامه دو تا ۴ ساله باید ۷۰ درصد نیاز دانه های روغنی خود را در داخل تامین کنیم که در این راستا در استان قزوین نیز برنامه افزایش سطح زیرکشت و تولید در برنامه گنجانده شده است.

در این مراسم آیت الله محمدی تاکندی نماینده سابق مردم استان در مجلس خبرگان رهبری هم گفت: کشاورزی شغلی سخت و طاقت فرسا اما بابرکت است زیرا تامین امنیت غذایی مردم با شماست.

وی بیان کرد: دادن زکات محصولات کشاورزی موجب برکت در رزق و روزی و افزایش محصول می شود لذا از کشاورزان انتظار داریم در عمل به فرایض دینی اهمیت بیشتری دهند و زکات مال و محصول خود را بویژه در زمانی که خداوند با نزول بارش الهی موجب رونق کشاورزی می شود بموقع پرداخت کنند.