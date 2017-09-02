حملات موشکی نیروهای یمنی علیه مواضع ارتش عربستان در جیزان و نجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی تاکید کرد که یگان موشکی ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور با موشکهای کاتیوشا توپخانه های ارتش عربستان در منطقه العقبه واقع در الخوبه در جیزان واقع در جنوب این کشور را هدف قرار دادند.

وی در ادامه افزود: نیروهای یمنی همچنین محل تجمع مزدوران ارتش عربستان در عباسه و نزدیکی گذرگاه الخضراء واقع در نجران را هدف قرار دادند.

این در حالیست که حملات هوایی جنگنده های ائتلاف عربستان علیه مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد به طوریکه این جنگنده ها امروز منطقه الظاهر و منزل الشیخ علی المقضی یکی از شیوخ قبیله ای این کشور را در منطقه وشحه هدف قرار دادند که به دنبال آن چند یمنی مجروح شدند.

جنگنده های سعودی همچنین دو منطقه الملیل و الاماره واقع در کتاف را مورد حمله قرار دادند.