هدفم بهبود روابط مسکو-واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آناتولی آنتونوف» سفیر جدید روسیه در آمریکا در مصاحبه تلویزیونی امروز خود گفت که تمرکز وی بر توسعه روابط دو کشور بوده و ایجاد ثبات در این روابط از نظر وی لازم خواهد بود.

وی گفت: من معتقدم همکاران من در وزارت خارجه آمریکا، شورای امنیت ملی و پنتاگون که از زمان باراک اوباما بر سر کار باقی مانده اند، روابط آمریکا_روسیه را به طور کلی زیر سوال نبرده اند.

به گفته وی همکاری دو کشور در زمینه های فرهنگی، صنعت ماهیگری، صنایع و علوم فضایی می تواند به ایجاد فضای مثبت اندیشی و افزایش فرصت بهبود روابط بین دو کشور کمک کند.

«آنتونوف» افزود: من بر فرآیندی از این دست تمرکز کرده ام. تا امروز مهمترین مساله جلوگیری از اعمال تحریم های بیشتر (علیه روسیه) بوده است. امیدوارم همکاران آمریکایی ما این مسیر را ادامه ندهند.