۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۲

مدیر کمیته امداد میامی:

۶۰۰کیلوگرم گوشت بین مددجویان کمیته امداد میامی توزیع شد

میامی - مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) میامی گفت: ۱۸ گوسفند معادل ۶۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز به مناسبت عید قربان بین افراد نیازمند و تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

محمد مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کمیته امداد میامی ۱۸ راس گوسفند به ارزش یازده میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از خیران و نیکوکاران دریافت کرده است، بیان داشت: ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز از نذورات مردم میامی و ۳۰۰ کیلوگرم نیز اهدایی یکی از خیران دامغانی در مجموع به ارزش ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بین مستمندان میامی توزیع شد.

وی افزود: مجموع کمک های و نذورات جمع آوری شده از سوی خیران و حجاج میامی اعم از گوشت و وجوه مادی و نقدی، رقمی معادل ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که بین نیازمندان تقسیم خواهد شد.

مدیرکمیته امداد میامی گفت: خوشبختانه استقبال خیران نیک اندیش از کمک های مرتبط با عید سعید قربان خوب بوده که امیدواریم در سال های آتی این میزان افزایش یابد.

اصغری همچنین بیان کرد: روحانیان و مبلغان نسبت به بیان فضیلت قربانی و اطعام مستمندان در دهه ولایت برای مردم فرهنگ سازی کنند.

کد مطلب 4076674

