به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی عصر امروز شنبه در ۷۰ امین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ۶۷ واحد صنعتی در سال ۹۲ و ماقبل از آن در تملک بانک ها قرار گرفته اند، اظهار داشت: موضوع تملک این واحدها بر سر ما چماق شده است.

وی با بیان اینکه امروز مسائلی در این رابطه مطرح می شود که جز اینکه نگرانی مردم را بیشتر کند خروجی دیگری ندارد، تصریح کرد: ما اصرار داشته ایم که واحدهای تملکی حتما در کارگروه ویژه این امر بیایند و بررسی شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه برخی از این واحدهای تولیدی که مطرح می شود از زمانیکه من مدیرکل تعاون بوده ام، از زمان دولت اصلاحات مشکل داشته اند و تعطیل بوده اند، تصریح کرد: الان هم وقتی مشتری دارند، چه اشکالی دارد این واحدها واگذار شوند.

صفی خانی افزود: ۱۸ واحد تولیدی نیز که مشکل تملک دارند باید به کارگروه کارشناسی بیایند و بررسی شوند تا وضعیت روشن و شفاف شود.

وی از معرفی ۹۷ واحد تولیدی به بانک ها برای دریافت تسهیلات رونق تولید خبر داد و اظهار داشت: لرستان در سال جاری دومین استان در معرفی واحدهای تولیدی به بانک ها برای دریافت تسهیلات بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۶ هزار و ۹۵۰ میلیون ریال تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است، تصریح کرد: لرستان سومین استان کشور در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای قتصادی و تولیدی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از بانک ها و دستگاه های ذی ربط خواست تا پرداختی های ارائه شده به واحدهای تولیدی را هرچه سریع تر در سامانه بهین یاب ثبت کنند تا عملکردرد استان در این حوزه مشخص باشد.

لرستان در زمینه تملک واحدهای تولید بیشترین آمار کشور را به خود اختصاص داده است

این در حالیست که پیش از این بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با اشاره به اینکه ۶۷ واحد صنعتی استان در تملک بانک ها است، گفته است: متاسفانه لرستان در این زمینه بیشترین آمار کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تملک یک فرآیند قانونی است اما متاسفانه فرآیند بیهوده ای است زیرا ماحصل و نتیجه آن حمایت از تولید نیست.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اظهار کرد: واقعیت فرآیند تملک این است که بانک باید از طریق مزایده، اجاره به شرط تملیک و ... زمینه را برای باز فعال کردن واحدهای تولیدی فراهم کند اما چون کار بانک ها، بنگاه داری نیست، واحدها از این طریق مستهلک می مانند.

وی افزود: واقعیت این است که فرآیند تملک در استان مشکلی کم نکرده است و امروز باز هم ۲۰ واحد دیگر روی دست ما مانده است و بانک ها می خواهند آنها را تملک کنند.