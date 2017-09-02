تغییر در سرویس دهی خط ۸ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالله پور با بیان اینکه از فردا ساعات سرویس دهی در خط ۸ مترو تهران تغییر می کند افزود: به منظور سرعت بخشیدن به انجام عملیات‌های عمرانی و آمادگی بیشتر برای سرویس دهی در زمان کمتر، از فردا سرویس دهی در مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) از ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۴ صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ارتقا سرعت حرکت قطارها، کم کردن فاصله گذر و برطرف کردن مشکلات ریل سوم و برق در این خط از جمله دلایل کاهش ساعت سرویس دهی است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطر نشان کرد: به محض انجام تعمیر و بهسازی خط، سرویس دهی شبانه این مسیر از سرگرفته می‌شود و این مورد به اطلاع مسافران خواهد رسید.