۱۱۰۰ واحد مسکن مهر در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی مسکن مهر ظهر شنبه در شهرکرد با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

قاسم قاسمی مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح پروژه های مسکن مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی مسکن مهر در شهرکرد افتتاح شد، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از واحد های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: تکمیل واحدهای مسکن مهر در این استان از مهمترین اهداف دولت است که با جدیت در این استان پیگیری می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون پروژه مسکن مهر در این استان در حال پایان است و بیشتر متقاضیان مسکن مهر در این استان در واحد های مسکن مهر ساکن شده اند.