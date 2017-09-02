انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه «زاگرس»/هدفگذاری در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تفاهم نامه با هدف گردشگری و در راستای تقویت فضای اقتصادی دو استان در مناطق شهری، روستایی و عشایری، پایین آوردن تلفات جاده ای و فرهنگ سازی مسافرت بین شهری، ایجاد باور توسعه در خانواده ها با هدفگذاری در گردشگری به عنوان پیش نیاز توسعه پایدار و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری در مسیرهای تعریف شده در دو استان منعقد شده است.

باقری خاطر نشان کرد: در این تفاهم نامه مواردی از قبیل ایجاد زیرساخت های مطمئن برای مجتمع های اقامتی و بین راهی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهرها به منظور ارائه مصوبات و کمک به شهرداران برای توسعه گردشگری، بازاریابی در حوزه گردشگری در دو استان و کشور، کمک به رایگان شدن پروانه ساخت هتل ها در همه مناطق دو استان و کمک به تبدیل اماکن پتانسیل دار به مراکز شناسنامه دار اقامتی هدفگذاری شده است.

باقری گفت: در این تفاهم نامه همچنین بر تعامل بیشتر برای ارتقای صنعت گردشگری در این دو استان و همچنین استفاده از ظرفیت ۳۵۰ میلیون نفری گردشگران تاریخی و فرهنگی جهان، تمرکز بر جاذبه های طبیعی دو استان با تاکید بر جاذبه های مناطق کمتر توسعه یافته، تهیه اطلس جامع گردشگری و صنایع دستی و اطلاع رسانی در فضای حقیقی، مجازی، اجتماعی، اپ و ...، افزایش ضریب ماندگاری گردشگر و ایجاد شبکه حمل و نقل سریع تاکید شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان ورود بخش خصوصی به عرصه گردشگری، هم افزائی دو استان برای ترکیب جاذبه های گردشگری یکدیگر و تعیین اولویت ها و آمایش سرزمینی صنعت گردشگری منطقه را از جمله اهداف استراتژیک این تفاهم نامه عنوان کرد.

وی ابراز کرد: پررنگ شدن محور زاگرس در تنظیم سند جامع گردشگری ایران، تبدیل ایران هراسی به ایران دوستی که از سوی دشمنان در سطح بین الملل مطرح شده است، تعامل دولت با بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دیگر اهداف اجرای این تفاهم نامه است.