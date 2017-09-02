هوای مادرید سمی شد/حبس شدن ۳۴ هزار شهروند اسپانیایی در خانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، از ۳۴ هزار و ۵۰۰ شهروند سه منطقه از شهر مادرید بر اثر انتشار ابرهای حامل مواد سمی در آسمان این شهر خواسته شده تا منازل خود را ترک نکرده و از خانه بیرون نیایند.

روزنامه ال پایس اسپانیا با انتشار این خبر اعلام کرد که این ابرهای سمی بر اثر آتش سوزی در انبار یک کارخانه صنعتی در آسمان مادرید منتشر شده اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده از این حادثه بیش از ۴۰ تُن منیزیم و آلومینیوم در حال سوختن در انبار کارخانه مذکور است.

توئیت های منتشر شده در فضای مجازی حاکی از امکان لغو شرایط اضطراری طی ساعت های آتی است.