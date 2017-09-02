  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

هوای مادرید سمی شد/حبس شدن ۳۴ هزار شهروند اسپانیایی در خانه

هوای مادرید سمی شد/حبس شدن ۳۴ هزار شهروند اسپانیایی در خانه

منابع خبری اسپانیا از انتشار ابرهای سمی در آسمان مادرید و محبوس شدن دستکم ۳۴ هزار و ۵۰۰ شهروند این شهر در خانه های خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، از ۳۴ هزار و ۵۰۰ شهروند سه منطقه از شهر مادرید بر اثر انتشار ابرهای حامل مواد سمی در آسمان این شهر خواسته شده تا منازل خود را ترک نکرده و از خانه بیرون نیایند.

روزنامه ال پایس اسپانیا با انتشار این خبر اعلام کرد که این ابرهای سمی بر اثر آتش سوزی در انبار یک کارخانه صنعتی در آسمان مادرید منتشر شده اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده از این حادثه بیش از ۴۰ تُن منیزیم و آلومینیوم در حال سوختن در انبار کارخانه مذکور است.

توئیت های منتشر شده در فضای مجازی حاکی از امکان لغو شرایط اضطراری طی ساعت های آتی است.

کد مطلب 4076701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها