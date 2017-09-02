  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۷

توسط دادگاه رژیم صهیونیستی صورت می گیرد؛

صدور کیفر خواست همسر نتانیاهو به اتهام فساد مالی

صدور کیفر خواست همسر نتانیاهو به اتهام فساد مالی

دادگاه رژیم صهیونیستی کیفر خواست همسر بنیامین نتانیاهو را به اتهام فساد مالی طی چند روز آینده صادر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، رسانه های عبری زبان گزارش دادند که دادگاه رژیم صهیونیستی طی ۱۰ روز آتی کیفرخواست علیه سارا، همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را در خصوص چهار پرونده که همگی آنها مربوط به سوء استفاده از اموال عمومی برای اهداف شخصی می شود، صادر می کند.

بر این اساس پروند نخست سارا نتانیاهو در خصوص پرداخت هزینه های شخصی از اموال دولتی، پرونده دوم در خصوص استفاده شخصی از یک کارمند در دفتر نخست وزیری برای کارهای شخصی و پرداخت دستمزد وی از اموال دولتی، پرونده سوم در خصوص انتقال وسائل و تجهیزات باغ دفتر رسمی نخست وزیری که با اموال دولتی خریداری شده بود به منزل شخصی اش در شهر ساحلی قیساریه و پرونده چهارم در خصوص پرداخت هزینه وعده های غذایی و میهمانی های برپا شده در دفتر نتانیاهو از اموال دولتی است.

پلیس رژیم صهیونیستی طی ماه های گذشته چند بار تحقیقات لازم را از سارا نتانیاهو به عمل آورده بود.

کد مطلب 4076706
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها