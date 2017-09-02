صدور کیفر خواست همسر نتانیاهو به اتهام فساد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، رسانه های عبری زبان گزارش دادند که دادگاه رژیم صهیونیستی طی ۱۰ روز آتی کیفرخواست علیه سارا، همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را در خصوص چهار پرونده که همگی آنها مربوط به سوء استفاده از اموال عمومی برای اهداف شخصی می شود، صادر می کند.

بر این اساس پروند نخست سارا نتانیاهو در خصوص پرداخت هزینه های شخصی از اموال دولتی، پرونده دوم در خصوص استفاده شخصی از یک کارمند در دفتر نخست وزیری برای کارهای شخصی و پرداخت دستمزد وی از اموال دولتی، پرونده سوم در خصوص انتقال وسائل و تجهیزات باغ دفتر رسمی نخست وزیری که با اموال دولتی خریداری شده بود به منزل شخصی اش در شهر ساحلی قیساریه و پرونده چهارم در خصوص پرداخت هزینه وعده های غذایی و میهمانی های برپا شده در دفتر نتانیاهو از اموال دولتی است.

پلیس رژیم صهیونیستی طی ماه های گذشته چند بار تحقیقات لازم را از سارا نتانیاهو به عمل آورده بود.