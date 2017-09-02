فضای مجازی در بین خانواده ها بیشترین تاثیر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم بعد از ظهر شنبه در آیین گشایش نخستین مرکز شتابدهی فرهنگی دیجیتال کشور، گفت: رسانه‌های دیجیتال و فضای مجاری موثرترین نقش را در تغییر روند فرهنگ جامعه دارند.

وی اظهار کرد:فضای مجازی امروز در بین خانواده ها بیشترین تاثیر را دارد و کاربران زیادی دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: در استان زنجان در زمینه استفاده از فضای مجازی و تولید محتوا گام‌های اساسی برداشته شده و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به دنبال توسعه این برنامه‌ها است.

مقدم تصریح کرد: بحث تبدیل استان زنجان به عنوان مرکز آی تی کشور گام نخست است و اگر این روند با سرعتی که دارد تداوم پیدا کند، زنجان به یکی از مراکز مهم در این بخش تبدیل می شود.

وی به افتتاح نخستین مرکز شتاب دهنده فرهنگی در استان زنجان اشاره کردو گفت: نخستین مرکز شتاب دهنده فرهنگی دیجیتال با همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان زنجان افتتاح می شود و این مرکز می تواند برای ۲۰۰ نفر اشتغالزایی کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ابراز کرد: در تلاش هستیم با توسعه در حوزه رسانه‌های دیجیتال و بخش نرم افزاری بتوانیم تاثیرات مثبتی در جامعه ایفا کنیم.

مقدم تصریح کرد: زنجان یکی از مراکز مهم دانشگاهی کشور است و در سفر ریاست جمهور به زنجان به عنوان مرکز آی تی در کشورمشهور شد.