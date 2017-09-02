۶۰ هزار مسلمان روهینگیا در هفته گذشته آواره بنگلاش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع مرتبط با سازمان ملل متحد امروز اعلام کردند که در طول هفته گذشته نزدیک به ۶۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در میانمار از مرز کشور خود عبور کرده و از ترس جانشان به بنگلادش گریخته اند.

این در حالیست که «کنت راث» ساعاتی پیش با انتشار تصویر ماهواره‌ای از روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا که در هفته های اخیر صحنه حملات بودائیان میانمار بود، در پیامی در توئیتر نوشت: عکس ماهواره ای جدید از تخریب کامل روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا حکایت دارد. ۷۰۰ ساختمان سوخته اند. این تنها بخشی از موضوع است.

در همین راستا، رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز امروز کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار را نسل کشی دانست و اعلام کرد که این مسئله را به طور دقیق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیوریوک که در ماه جاری برگزار می‌شود مورد به بحث خواهد گذاشت.

لازم به ذکر است، سازمان همکاری اسلامی هم قرار است درباره مسلمانان روهینگیا در میانمار نشست ویژه ای برگزار کند.