به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر شنبه در جمع اعضای هیئت مدیره فدراسیون غذایی کشور با اشاره به اینکه تشکیلات تولیدی در کشور ما مشکلات بسیاری دارند گفت: این مشکلات باید یک به یک بررسی شوند و برای حل آنها تلاش کرد.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات کشور ما این است که بانک‌ها تمام توجه شان به منافع خودشان است و کاری ندارند که دستگاه‌های تولیدی ورشکسته شوند.

استاد برجسته حوزه ناهماهنگی بین واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات جامعه عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود که نیاز جامعه چیست و چه مقدار است و بر اساس آن اقدام به تولید به خصوص در بخش کشاورزی کرد، در غیر این صورت ممکن است یا تولید در یک محصول زیاد شود و یا در مورد یک محصول با کمبود مواجه شویم.

وی افزود: این ناهماهنگی دستگاه‌های تولید غذایی و خودسرانه بودن آنها یکی از بلاهای جامعه است و شما اگر برای هماهنگی بین این واحدها برنامه‌ریزی کنید، گام بسیار مهمی را برداشته‌اید.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: اگر نیازها تعیین شد همه محصولات تولیدی با قیمتی متعارف به دست مصرف کننده خواهد رسید.

وی وجود واسطه‌ها را یکی دیگر از مشکلات جامعه عنوان کرد و افزود: واسطه‌گری ظالمانه‌ترین فرض توزیع ثروت در جامعه است.

این مفسر قرآن کریم بیان کرد: کشاورز یک سال تمام زحمت می‌کشد، ولی می‌بیند که جنس او را می‌خرند و چند برابر قیمت در بازار می‌فروشند، یعنی بیشتری سود را واسطه‌ها می‌برند که زحمت کمتری کشیده‌اند.

وی ابراز داشت: باید کاری کرد که این واسطه‌های تحمیل شده حذف شوند یا اینکه واسطه‌ها هم ضابطه‌ای داشته باشند که تولیدکننده سهم اصلی و واسطه‌ها سهم کمتری را ببرند.

سطح فرهنگی جامعه باید ارتقا یابد

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه گاهی مردم در مسئله نیازها دقت نمی‌کنند گفت: سطح فرهنگی جامعه باید ارتقا یابد و مردم توجیه شوند تا به مقدار نیاز اقدام به تهیه مواد غذایی کنند نه اینکه بیش از نیاز تهیه کرده و باقی را دور بریزند.

وی عنوان کرد: در برخی هتل‌ها و رستوران‌ها دیده می‌شود که عده‌ای به دلیل نمایش ثروت باعث می‌شوند مقدار زیادی مواد غذایی دور ریخته شود. ما نباید بگوییم که دولت و واسطه‌ها مقصرند؛ بلکه گاهی خود مردم هم مقصرند و باید بیشتر رعایت کنند.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: مسئله عرضه صنایع غذایی مهم است و موجب می‌شود اجناس به بهترین شکل عرضه شوند؛ دنیا به اهمیت مسئله عرضه پی برده است و روی آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی به اهمیت صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: اینکه بتوانیم مواد اولیه را به موادی که کارایی و قیمت بیشتری دارد تبدیل کنیم بسیار ارزشمند است و باید بیشتر مورد تأکید قرار گیرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی بیان کرد: شما باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات تولید در کشور انجام دهید و تا مقداری که می‌توانید تلاش کنید و نگران این نباشید که شاید نتوانید تمام مشکلات را رفع کنید بلکه هر مقدار که تلاش کنید ارزش دارد.

وی اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها را مورد تأکید قرار داد و افزود: شما باید فعالیت‌های مجموعه خود را اطلاع‌رسانی کنید تا مردم از برنامه‌ها و عملکرد شما با خبر شوند، مطمئن باشید اگر مردم از رسالت و فعالیت‌هایتان اطلاع داشته باشند با شما همکاری خواهند کرد.