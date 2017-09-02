۱۴۸خانوارتحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان رباط کریم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ناصری در جلسه انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان رباط کریم که عصر شنبه برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به تغییر در آمار خانواده‌های تحت پوشش زندانیان در شهرستان رباط کریم لازم است که اعلام کنیم که در حال حاضر تعداد خانواده های تحت پوشش زندانیان ۱۴۸ خانوار می‌باشد.

ناصری افزود: این تعداد از خانوار هم اکنون تحت پوشش این انجمن هستند و حمایت های لازمه را از سوی انجمن دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه قبلا شهرستان رباط کریم و بهارستان یک مجموعه به حساب می‌آمدند و از یکدیگر تفکیک نشده بودند گفت: قبل از این تفکیک تعداد ۵۲۸ پرونده خانواده های تحت پوشش زندانیان را در این انجمن دایر داشتیم اما خوشبختانه هم اکنون پس از جداسازی دو شهرستان این تعداد به تفکیک هر شهرستان تقلیل یافته است و بدین منظور خدمات و رسیدگی به این خانواده ها با توجه و نگاه ویژه ای صورت می‌پذیرد.

ناصری گفت: در شهرستان بهارستان به واسطه نامساعد بودن وضعیت اقتصادی مردم در جشن های حمایت از خانواده های زندانیان که در شب ولادت امام حسن(ع) مجتبی برگزار می کنیم جمع آوری کمک‌ها بسیار محدود است و پاسخگوی این تعداد از خانواده زندانیان را نمی‌دهد.

دبیر انجمن حمایت از زندانیان رباط کریم در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه کمک های مردمی برای کمک به این خانواده ها کافی نمی باشد لزوم توجه بیشتری را از سوی مسئولین امر می‌طلبد هرچند که از سوی انجمن حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان رباط کریم بصورت یک ماه در میان کمک های غیر نقدی به این خانواده ها می‌شود اما توجه بیشتر به این قشر باید در دستور کار قرار بگیرد.

