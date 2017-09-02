  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۸

خودکشی نافرجام در مترو سهروردی

خودکشی نافرجام در مترو سهروردی

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از اقدام به خودکشی جوانی ۲۰ ساله در ایستگاه سهروردی خبر داد.

مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر خودکشی در ایستگاه سهروردی گفت: ساعت ۱۹ عصر امروز پسر جوانی حدودا ۲۰ ساله به قصد خودکشی، خود را جلوی قطار در حال حرکت انداخت که قطار از روی وی رد شده و از آنجایی که این جوان به صورت درازکش روی ریل قطار افتاده بود خوشبختانه از این حادثه جان سالم بدر برد.

وی افزود: بلافاصله حرکت قطارها در این ایستگاه متوقف شد و عوامل اورژانس در محل حادثه حاضر شده و فرد مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با اعلام اینکه هم اکنون حرکت قطارها در این ایستگاه طبق روال انجام می‌شود، تصریح کرد: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده و برای تحقیقات بیشتر به دادسرا ارسال شده است.

کد مطلب 4076726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها