خودکشی نافرجام در مترو سهروردی

مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر خودکشی در ایستگاه سهروردی گفت: ساعت ۱۹ عصر امروز پسر جوانی حدودا ۲۰ ساله به قصد خودکشی، خود را جلوی قطار در حال حرکت انداخت که قطار از روی وی رد شده و از آنجایی که این جوان به صورت درازکش روی ریل قطار افتاده بود خوشبختانه از این حادثه جان سالم بدر برد.

وی افزود: بلافاصله حرکت قطارها در این ایستگاه متوقف شد و عوامل اورژانس در محل حادثه حاضر شده و فرد مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با اعلام اینکه هم اکنون حرکت قطارها در این ایستگاه طبق روال انجام می‌شود، تصریح کرد: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده و برای تحقیقات بیشتر به دادسرا ارسال شده است.