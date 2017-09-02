معرفی ۴۲ اثر برگزیده سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیرخانی روز شنبه در نشست خبری اظهار داشت: بعد از انجام فراخوان در بین دانشگاهیان کشور بیش از ۹۰۰ اثر از آثار دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهیان کشور به دبیرخانه سوگواره اربعین در دانشگاه ایلام ارسال شد که از مجموع آثار دریافتی تعداد ۷۸۰ اثر به هیات داوران تحویل داده شد.

معاون دانشگاه ایلام تاکید کرد: بخش‌های پژوهشی، هنری، ادبی و مجازی از جمله بخش‌های این سوگواره هستند که بخش ادبی شامل داستان کوتاه، خاطره نویسی، دل نوشته و شعر، بخش هنری شامل عکس، پوستر، نقاشی، خطاطی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، بخش پژوهشی شامل کتاب، پایان نامه و مقاله، و بخش مجازی نیز شامل نرم افزارهای کاربردی مجازی است.

شیرخانی گفت: برگزاری نمایشگاهی از آثار ارسالی و برگزیده این سوگواره از برنامه‌های جانبی سوگواره اربعین دانشگاهیان کشور است و از ۷۸۰ اثر قابل داوری در نهایت ۴۲ اثر حائز رتبه و تعدادی هم قابل تقدیر شناخته شدند.

وی اضافه کرد: مراسم اختتامیه اولین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان کشور نیمه اول مهر ماه در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام تاکید کرد: امسال قرارگاه راهیان نور دانشگاه ایلام نیز همانند ۳ سال گذشته در این حوزه در کشور برگزیده شد.