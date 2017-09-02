گفتگوی اردوغان با سران قزاقستان، سنگال و نیجریه‌ درباره میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز با همتایان خود از کشورهای قزاقستان، سنگال و نیجریه‌ درباره کشتار فجیع مسلمانان روهینگیا در میانمار به صورت تلفنی به گفتگو پرداخت.

بر این اساس، رئیس‌جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتایان قزاق، سنگالی و نیجریه‌ای خود بر اهمیت تلاش مشترک برای دستیابی به یک راه‌حل برای فاجعه انسانی کنونی در میانمار تاکید کرد.

لازم به ذکر است، منابع مرتبط با سازمان ملل متحد امروز اعلام کردند که در طول هفته گذشته نزدیک به ۶۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در میانمار از مرز کشور خود عبور کرده و از ترس جانشان به بنگلادش گریخته اند.

این در حالیست که «کنت راث» ساعاتی پیش با انتشار تصویر ماهواره‌ای از روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا که در هفته های اخیر صحنه حملات بودائیان میانمار بود، در پیامی در توئیتر نوشت: عکس ماهواره ای جدید از تخریب کامل روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا حکایت دارد. ۷۰۰ ساختمان سوخته اند. این تنها بخشی از موضوع است.

لازم به ذکر است، سازمان همکاری اسلامی هم قرار است درباره مسلمانان روهینگیا در میانمار نشست ویژه ای برگزار کند.