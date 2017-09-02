نیروهای سوری در ۳ کیلومتری منطقه استراتژیک عقیربات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای ارتش سوریه در حالی در سه کیلومتری منطقه عقیربات مستقر هستند که از پشتیبانی هوایی نیروهای روسی استفاده می کنند.

پیشتر نیروهای ارتش سوریه توانسته بودند کنترل تعدادی از روستاها ومناطق حومه السلمیه را به دست آورند به طوریکه این نیروها تلاش می کنند تا دایره کنترل خود بر این منطقه را گسترش دهند. عملیات ارتش سوریه در منطقه السلمیه همچنان ادامه داد و تاکنون این عملیات منجر به هلاکت تعدادی از عناصر گروه تروریستی داعش شده است.

پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که نیروهای ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه به تنگ تر کردن حلقه محاصره داعشی ها در نزدیکی العقیربات ادامه می دهند. همچنین این نیروها به سمت دیر الزور حرکت می کنند که آزادسازی این منطقه به مثابه شکست استراتژیک داعش خواهد بود.

منطقه عقیربات واقع در شرق شهر حماه مرکز امداد رسانی گروه تروریستی داعش در اطراف البادیه سوریه به شمار می آید.