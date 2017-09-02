طرح «روستا-تعاون» درآمد زایی روستایی ورامین را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سعیدیان، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از عزم جدی دستگاه اجرایی شهرستان ورامین برای اجرای طرح «روستا-تعاون» در این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان ورامین دارای پتانسیل و ظرفیت های مناسبی در روستاهای خود است.

وی افزود: ورامینی ها در زمینه دامداری، کشاورزی، قالیبافی، سفال گری و بسیاری از صنایع حرف برای گفتن دارند وی باید با حمایت از آن ها زمینه تقویت این استعدادها فراهم شود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین با اشاره به بازدید معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صنعت سفال گری روستای «احمد آباد کوزه گران» اشاره کرد و افزود: طرح «روستا-تعاون» می تواند درآمد زایی روستایی ورامین را افزایش داده و از این راه سبب آغاز مهاجرت معکوس از شهرها به روستا شوند و این اتفاق قابل قبول و مبارکی است، روستای «احمد آباد کوزه گران» دارای ۴۰۰۰ نفر جمعیت و نیز سابقه مناسبی در زمینه سفال گری است، که این جمعیت امکان توسعه سفال گری در این روستا را فراهم می کند.

سعیدیان افزود: در این راستا دولت هم از تشکیل این تعاونی ها حمایت خواهد کرد و از ایجاد زمینه اشتغال در شهرستان استقبال خواهد کرد.