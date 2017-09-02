بازرسی از کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو اقدامی متجاوزانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای در خصوص به تعطیلی کشاندن کنسولگری مسکو در سان فرانسیسکو و بازرسی از اموال موجود در این کنسولگری توسط نیروهای آمریکایی آن هم در غیاب اعضا و کارمندان کنسولگری، این اقدام آمریکا را بی سابقه و حرکتی متجاوزانه خواند.

در بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است: جستجوهای از پیش طراحی شده غیرقانونی از وسایل (کنسولگری روسیه) در غیاب مقام های روسی و تهدید به شکستن در و وارد شدن (به کنسولگری) اقدامی بی سابقه و حرکتی متجاوزانه بوده است.

وزارت خارجه روسیه با اعلام خبر ابلاغ این اعتراض کتبی به «آنتونی گادفری» از اعضای سفارت آمریکا در روسیه آورده است: متن اعتراض به قصد مقام های آمریکایی درخصوص جستجو در اسناد نمایندگان تجاری روسیه در واشنگتن و بی توجهی به اینکه ساختمان (کنسولگری) متعلق به روسیه و جزو اموال دیپلماتیک روسیه بوده و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و همچنین ممنوعیت دسترسی به این اموال به وی (گادفری) تسلیم شده است.

مسکو همچنین از واشنگتن خواسته تا از نقض حقوق بین المللی و بی اعتنایی به مصونیت موسسات دیپلماتیک دست بردارد.

روسیه همچنین واشنگتن را به امکان انجام عمل متقابل تهدید کرد.