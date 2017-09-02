ارتش سوریه شهرک راهبردی عقیربات را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه شهرک راهبردی عقیربات در حومه حماه را پس گرفته است.

در این بیانیه آمده است: نیروهای سوری شهرک راهبردی عقیربات را آزاد کرد. در جریان این عملیات شمار زیادی از داعشی ها در حومه شرقی حماه به هلاکت رسیدند و این با حمایت هوایی فعال روسیه حاصل شد.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: نیروهای لشگر تانک ارتش سوریه با همکاری نیروهای داوطلب و نیروهای اطلاعات نظامی موفق به آزادسازی شهرک راهبردی عقیربات شدند. جنگنده ها روسی استحکامات و ادوات زرهی تروریستها و نیز مراکز فرماندهی و ارتباطات و آتشبارهای تروریستها را منهدم کردند.

در این بیانیه آمده است: به این ترتیب بزرگترین مرکز تروریستها در مرکز سوریه سقوط کرد و در حال حاضر نیروهای ارتش سوریه در حال پاکسازی بازمانده های داعش هستند.

شایان ذکر است برخی منابع قبلا اعلام کرده بودند که نیروهای ارتش سوریه در ۳ کیلومتری منطقه عقیربات مستقر هستند که از پشتیبانی هوایی نیروهای روسی استفاده می کنند.

پیشتر نیروهای ارتش سوریه توانسته بودند کنترل تعدادی از روستاها ومناطق حومه السلمیه را به دست آورند به طوریکه این نیروها تلاش می کنند تا دایره کنترل خود بر این منطقه را گسترش دهند. عملیات ارتش سوریه در منطقه السلمیه همچنان ادامه داد و تاکنون این عملیات منجر به هلاکت تعدادی از عناصر گروه تروریستی داعش شده است.

پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که نیروهای ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه به تنگ تر کردن حلقه محاصره داعشی ها در نزدیکی العقیربات ادامه می دهند. همچنین این نیروها به سمت دیر الزور حرکت می کنند که آزادسازی این منطقه به مثابه شکست استراتژیک داعش خواهد بود.

آزادسازی شهرک عقیربات از این نظر اهمیت دارد که بزرگترین منطقه تحت سیطره گروه تروریستی داعش در حومه شرقی حماه و همچنین به میدان نفتی شاعر نزدیک است، عقیربات در ۴۰ کیلومتری منطقه السلمیه از سمت شرق در کنار جاده بین المللی مواصلاتی به شهر حلب قرار دارد و ۷۳ روستای تابعه نیز دارد. عقیربات در نزدیکی جاده دمشق - حلب و میدان‌های گازی قرار گرفته و همین مسئله اهمیت آن را چندین برابر می‌کند.