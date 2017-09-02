فائزه عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای انتخاب شهردار گرگان قرار است تمامی کاندیداهای تصدی این سمت رزومه خود را در اختیار شورای اسلامی شهر گرگان قرار دهند.

وی افزود: طی جلسات آتی بحث و تبادل نظر پیرامون انتخاب شهردار را در دستور کار شورا قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه برسیم.

عبداللهی تصریح کرد: شهردار گرگان قرار است به مدت چهار سال در این جایگاه فعالیت کند و باید فرد واجد شرایطی را انتخاب کنیم و عجله‌ای برای انتخاب شهردار نخواهیم نداشت.

وی ادامه داد: باید به اعضای شورای شهر گرگان زمان بدهیم تا کاندیداهای مورد نظر برای شهرداری گرگان را معرفی کنند و بر اساس قوانین و مقررات اقدام به انتخاب شهردار گرگان کنیم تا روند اخذ حکم از وزارت کشور زمان بر نباشد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه هیئت رئیسه کیسیون‌های شورای اسلامی شهر گرگان یکشنبه مشخص می‌شوند، گفت: اعضای کمیسیون‌های داخلی و نمایندگان کمیسیون‌های خارج از شورای اسلامی شهر گرگان پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا مشخص شدند.

عبداللهی افزود: هدف ما تقسیم بندی کمیسیون‌ها بود تا تمامی اعضای شورای شهر در آن نقش داشته باشند و مایه خرسندی است که شورائیان به این نتیجه رسیدند که توافقی اعضای کمسیون‌ها را مشخص کنند.

وی تصریح کرد: به نظر من در آینده شورای تعاملی را در گرگان خواهیم داشت تا موارد را به اتفاق حل و فصل کنند،

وی یادآور شد: ما ۹ نفر هستیم و خوشبختانه در چند لایحه و همچنین انتخاب اعضای کمیسیون‌ها تمامی شورائیان به اتفاق رای دادند.