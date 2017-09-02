تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به جریان رهاشدن نوزاد دراسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه، محمد حسین صادقی اظهار داشت: در پی تماس مردم مبنی بر به گوش رسیدن صدای گریه نوزادی از نیزارهای حاشیه رودخانه در شهرستان اسلام آباد غرب، مأمورین آتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی با تولد دختری که از تولد او کمتر از دو روز گذشته مواجه شدند و بلافاصله نوزاد را به مرکز درمانی انتقال داده اند.

وی گفت: وضعیت طفل عادی است و علائمی به نفع کودک آزاری آسیب عمدی جسمانی یا تلاش برای سلب حیات از نوزاد بدست نیامده است.

صادقی از تشکیل پرونده قضائی برای علت رهاسازی نوزاد در حاشیه رودخانه در اسلام آباد غرب خبر داد و گفت: تحقیق درخصوص موضوع برای روشن شدن زوایای آن در جریان است.

انتقال کودک رها شده در رودخانه به شیرخوارگاه معتضدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان کرمانشاه، دکتر امید قادری، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در خصوص وضعیت نوزاد رها شده در رودخانه اسلام آبادغرب، اظهار داشت: پس از تماس نیروی انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب و گزارش واقعه تیم سیار اورژانس اجتماعی این شهرستان بلافاصله در بیمارستان محل بستری کودک اعزام شد و اقدامات مداخله ای لازم صورت گرفت.

وی ابراز کرد: در حال حاضر به دلیل کسالت نوزاد تاییدیه سلامت وی صادر نشده و به محض صدور تاییدیه اقدام لازم در مورد وی انجام می گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه طبق اظهارات مددکار مستقر در بیمارستان اسلام آبادغرب نوزاد رها شده در سلامت کامل است، افزود: مجوز قضایی برای تحویل نوزاد به شیرخوار گاه معتضدی کرمانشاه صادر شده که فردا انتقال انجام خواهد گرفت.