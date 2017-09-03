رنر بدون شکست باقی ماند/ طلای نهم برای مرد فرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مسابقات جودو قهرمانی جهان در بخش انفرادی جودوکاران دو وزن ۱۰۰- کیلوگرم و ۱۰۰+ کیلوگرم به روی تاتامی رفتند. ژاپنی ها که سه طلای سبک وزن را کسب کرده بودند، با دارنده مدال برنز نوجوانان جهان، طلای وزن ۱۰۰- کیلوگرم را نیز به خود اختصاص دادند.

«آریون وولف» با ۲۱ سال سن همه رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. این ژاپنی فقط در نیمه نهایی مقابل«میشل کرول» هلندی به مشکل برخورد کرد و مبارزه او بیش از ۵ دقیقه طول کشید و در سایر مبارزات با ضربه فنی پیروز شد. در این وزن «لیپارتیانی» از گرجستان نقره گرفت. «دنیسوف» از روسیه و «گاسیموف» از آذربایجان برنز گرفتند.

اما در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم همانطور که انتظار می رفت این «تدی رنر» بود که همه رقبا را با ضربه فنی شکست داد و طلا گرفت. این جودوکار تنومند فرانسوی ها در شش مبارزه خود در مجوع نزدیک به ۲۰ دقیقه مبارزه کرد و روی سکوی نخست ایستاد. «دیوید مورا» و «رافائل سیلوا» هر از دو برزیل و «نادین توشین بایار» از مغولستان هم مدالهای نقره و برنز را کسب کردند.

«رنر» آخرین بار سال ۲۰۱۰ و در فینال رقابتهای آزاد جهانی توکیو مقابل «کامی کاوا» از ژاپن بازنده شد و پس از آن تاکنون هیچ شکستی نداشته و در هفت سال گذشته در هیچ مبارزه ای بازنده تاتامی را ترک نکرده است.

این جودوکار قدرتمند از سال ۲۰۰۴ که در رده نوجوانان مبارزه می کرد تاکنون ۲۱۰ بار برای تیم ملی فرانسه به روی تاتامی رفته که تنها ۹ بار بازنده شده است. در کارنامه او دو طلا و یک برنز المپیک، ۹ مدال طلا و یک نقره جهان، ۵ طلای قهرمانی اروپا، ۲ طلای گرند مستر، ۴ طلای گرندپری و ۶ طلای گرند اسلم، ۳۰ مدال طلا، نقره و برنز از تورنمنت های مختلف و قهرمانی نوجوانان و جوانان دیده می شود.

این دوره از مسابقات شب گذشته در مجارستان به پایان رسید و امروز در بخش تیمی پیگیری می شود.