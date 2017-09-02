  استانها
  2. ایلام
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۲۷

رئیس پلیس راه استان ایلام:

واژگونی علت عمده حوادث رانندگی در جاده های ایلام است

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: واژگونی علت عمده حوادث رانندگی در جاده های ایلام است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یشترین تصادفات واژگونی در جاده های برون شهری  ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان به ویژه در شرایط تاریکی هوا و مسافت های طولانی از اصلی ترین دلایل وقوع تصادفات در جاده های پر پیچ و خم  و کوهستانی استان است.

گفت: رانندگان باید بدانند برای خواب هیچ گزینه ای جهت جلوگیری از آن وجود ندارد که بتوان آن را کنترل کرد الا اینکه رانندگان هرکجا احساس خستگی کردند و خوابشان می آید از  ادامه رانندگی خودداری و به استراحت کافی  بپردازند و این تنها راه جلوگیری از وقوع تصادفات واژگونی در هنگام خستگی و خواب آلودگی می باشد.

وی اضافه کرد: چهار تخلف اصلی شایع که منجر به این نوع تصادفات شامل خستگی و خواب آلودگی، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز است.

همتی زاده به رانندگان توصیه کرد:در طول ایام سفر در جاده ها با سرعت مطمئنه و رعایت کردن فاصله طولی خودروی خود با دیگر خودروها را رعایت و در صورت خستگی و خواب آلودگی از ادامه رانندگی در جاده پرهیز نمایند تا انشاالله شاهد حوادث جاده ای نباشیم و بتوانیم  با رعایت قوانین و مقررات در کاهش تصادف سهیم  باشیم.

