آغاز بازرسی آمریکا از دفتر تجاری روسیه در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی روز شنبه با پایان یافتن مهلت اعطایی برای تخلیه دفتر تجاری روسیه در واشنگتن، بازرسی از این دفتر را با حضور کارمندان سفارت روسیه و همچنین کنسولگری این کشور در شهر سانفرانسیسکو آغاز کردند.

در همین راستا، «نیکولای لاخونین» رئیس دایره مطبوعاتی سفارت روسیه در آمریکا اعلام کرد که بازرسی رسما توسط وزارت امور خارجه آمریکا انجام می شود و این اقدام از قبل به مسکو اطلاع داده نشده است.

وی همچنین افزود که کارکنان هیات تجاری روسیه از این به بعد ماموریت های خود را در ساختمان سفارت روسیه دنبال خواهند کرد.

گفتنی است که وزارت خارجه روسیه پیش از این در بیانیه ای با اعتراض به اقدام آمریکا در خصوص بازرسی از کنسولگری این کشور در سان فرانسیسکو، این اقدام واشنگتن را متجاوزانه و ناقض حقوق بین المللی خواند.

در بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است: جستجوهای از پیش طراحی شده غیرقانونی از وسایل (کنسولگری روسیه) در غیاب مقام های روسی و تهدید به شکستن در و وارد شدن (به کنسولگری) اقدامی بی سابقه و حرکتی متجاوزانه بوده است.

وزارت خارجه روسیه با اعلام خبر ابلاغ این اعتراض کتبی به «آنتونی گادفری» از اعضای سفارت آمریکا در روسیه آورده است: متن اعتراض به قصد مقام های آمریکایی درخصوص جستجو در اسناد نمایندگان تجاری روسیه در واشنگتن و بی توجهی به اینکه ساختمان (کنسولگری) متعلق به روسیه و جزو اموال دیپلماتیک روسیه بوده و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و همچنین ممنوعیت دسترسی به این اموال به وی (گادفری) تسلیم شده است.

مسکو همچنین از واشنگتن خواسته تا از نقض حقوق بین المللی و بی اعتنایی به مصونیت موسسات دیپلماتیک دست بردارد.

روسیه همچنین واشنگتن را به امکان انجام عمل متقابل تهدید کرد.