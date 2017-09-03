متخصصین بیهوشی در کنار بیماران هستند/انتقاد از بی عدالتی تعرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انعکاس اظهارات برخی از نمایندگان جامعه بیهوشی کشور مبنی بر اینکه ممکن است برخی بیماران را بی هوش نکنند، عده ای در مقابل این اظهار نظر موضع گرفتند و این در حالی است که گروه بیهوشی به رغم مشکلاتی که دارد، اما هرگز عنوان نکرده اند که در مقابل مردم قرار می گیرند.

دکتر محمد مهدی قیامت عضو هیات مدیره انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه، در همین ارتباط به خبرنگار مهر، می گوید: متخصص بیهوشی به واسطه مسئولیت ها وتوانمندی هایش در اتاق عمل و و بخش های ویژه ( آی سی یو) به عنوان خط اصلی در کاهش درد و رسیدگی به بیمار بدحال فعالیت می کند. قطعا ایفای نقش و عملکرد صحیح در چنین شرایطی نیاز به ذهنی آرام و فارغ از دغدغه های بیرونی دارد.

وی می افزاید: این روزها جامعه بیهوشی از ظلم و بی عدالتی که توسط وزارت بهداشت و بیمه ها در تعیین تبعیض آمیز تعرفه های پزشکی بر آنها رفته بسیار نا آرام و خشمگین است ولی در عین حال نگران حال بیماران است.

قیامت توضیح می دهد: نگرانی و خشم متخصصین بیهوشی متوجه بانیان این بی عدالتی است و امیدوار هستند تا آنان که داعیه نظام سلامت دارند در تصمیمات خود به فکر مردم باشند و بیش از این با تصمیمات غیرکارشناسی بر درد مردم نیافزایند. آنچه امروز باید مردم و جامعه بدانند این است که تصمیم گیری های غیر کارشناسی و بعضا مغرضانه وزارت بهداشت، جامعه بیهوشی را در معرض نگرانی قرار داده است. متخصصین بیهوشی همه توان خود را به کار خواهند بست تا با بی عدالتی موجود در وزارت بهداشت و بیمه ها مبارزه کنند و پایداری و استفاده از تمامی راهکارهای قانونمند را، برای رفع این این بی عدالتی و حصول به نتیجه مطلوب حق مسلم خود می دانند.

وی بر این موضوع تاکید می کند که مردم باید بدانند متخصصین بیهوشی در همه احوال در کنار آنها بیماران خواهند ماند.

دکتر محسن اشراقی جراح فوق تخصص توراکس (قفسه سینه) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، در همین ارتباط به خبرنگار مهر، می گوید: درمان بیماران جراحی بر عهده یک تیم است. تک تک افراد تیم درمان در فرآیند درمان نقشی بی بدیل دارند. متخصصین بیهوشی از ارکان حیاتی و غیرقابل انکار تیم جراحی است که بدون دانش و تبحر او، حقیقتا بسیاری از جراحی ها غیرقابل انجام است و حتی در مواردی که ذات جراحی نیاز به بیهوشی را الزامی نمی بیند، حضور ایشان و پایش بیمار توسط آنها مایه اطمینان خاطر جراح و تامین کننده ایمنی و راحتی بیمار است.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی قم، ادامه می دهد: متاسفانه به دلیل عدم ارتباط مستقیم این گروه از متخصصین بالینی با بیماران، نقش آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد و کمتر به اهمیت حرفه ایشان پرداخته می شود.

اشراقی می گوید: به عنوان یک پزشک و یک جراح تبعیض در تعرفه خدمات درمانی را جایز نمی دانم و ضمن توصیه جامعه بیهوشی به خویشتن داری و پیگیری قانونمند خواسته های بر حق خود، راهکار برون رفت از وضعیت موجود را در کارشناسی دقیق موضوع با دخالت دادن گروه های ذی نفع و رجوع به نسخه اصلی کتاب ارزشگذاری خدمات پزشکی کالیفرنیا می دانم که امتحان خود را پس داده است.

دکتر دامون آزاد متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: مردم بدانند متخصصین بیهوشی جزئی از مردم هستند و اعتراض ما یک اعتراض صنفی و اعتراض به بی عدالتی در نگارش کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ٩٦ است که متاسفانه در آن نگاه جامع و بیطرفانه به همه رشته های تخصصی لحاظ نشده است.

این فعال صنفی ادامه می دهد: روز گذشته از متخصصین بیهوشی سراسر کشور نظرسنجی کردیم و تقریبا قریب به اتفاق آنها اعلام کردند حاضرند به عنوان حسن نیت حتی یک روز در سراسر کشور خدمات بیهوشی و بی حسی را رایگان انجام دهند تا همه بدانند ما دغدغه مالی نداریم و دغدغه ما بی عدالتی است که در دولت تدبیر و امید نباید چنین اتفاقی بیفتد.

آزاد ادامه می دهد: متخصصین بیهوشی از پیشگامان حمایت از دولت روحانی در انتخابات دوازدهم بودند و چنین رفتاری از جانب دولت با خودمان را نمی پسندیم که قبل از انتخابات ستاد سلامت آقای روحانی طی بیانیه ای وعده عدم کاهش تعرفه ها را دادند ولی بعد از انتخابات و بعد از کسب رای اعتماد از مجلس، اتفاق دیگری افتاد. این حرکت دولت را کاملا غیراخلاقی می دانیم و از امروز طی پویشی از دکتر روحانی و هیات دولت علاوه بر عدالت، به صورت اورژانسی رعایت اخلاق را هم خواهانیم.

این متخصص بیهوشی می گوید: شما کجای دنیا دیده اید که تورم اعلام شده توسط دولت ۹ درصد اعلام شود اما تعرفه یک بخش از صنف را به صورت خاص و جدا از سایر بخش های صنف ۲۵ درصد برای سال بعد کاهش دهند. نکته جالب اینجاست که امروز کتاب تعرفه ها ابلاغ شده و مشاهده می کنیم که پایه بسیاری از کدهای بیهوشی ٥٠ درصد کاهش یافته و معنای آن چیزی نمی تواند باشد جز لجبازی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه با متخصصین و انجمن بیهوشی ایران.

آزاد تاکید می کند: مطمئنا این تصمیم وزارت بهداشت تبعات ناگواری برای سیستم سلامت کشور خواهد داشت و عجیب آنکه دولت هنوز هیچ اقدام اصلاحی در مورد مصوبه خود انجام نداده است. به نظر من هنوز هم فرصت اصلاح این تصمیم غیر کارشناسانه توسط مسئولان ارشد دولت وجود دارد.