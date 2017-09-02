فعالیت ۳۶ هزار نفر در زمینه صید و صیادی در خوزستان 

به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله حقیقی شامگاه امروز در جلسه شورای کشاورزی استان خوزستان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان گفت: بحث صید و صیادی در دنیا با محدودیت اساسی به نام ذخایر روبروست و این موضوع در ایران بیش از سایر کشورهای دنیا خود را نشان داده است.



وی افزود: ۱۰ سال پیش در دنیا سهم آبزی پروری از کل محصولات شیلاتی ۴۰ درصد بوده است که در سال ۲۰۱۴ طبق آمار فائو این عدد به ۵۱ درصد رسیده، یعنی سهم صید و صیادی در تولید آبزیان از آبزی پروری کمتر شده، این نشاندهنده آنست که حرکت به سوی آبزی پروری چه دریایی و چه در منابع آبی داخلی آغاز شده است که امید می رود تا نمایندگان مجلس از بحث آبزی پروری دریایی حمایت کنند.



حقیقی اظهار کرد: در کشور ما میانگین صید روزانه هر قایق در بین سالهای ۸۱ تا ۸۵ ، ۱۱۵ کیلوگرم بوده است و این رقم در سال ۹۵ تنها به ۳۵ کیلوگرم رسید تلاش صیادی ثبات و گاها بیشتر هم بوده اما میزان تولید و بهره برداری به یک سوم و گاهی کمتر رسیده است.



وی تصریح کرد: این عدد در کل سواحل ما به همین صورت است، سایز محصولات دریایی نیز کوچکتر شده است، فرصت اینکه آبزیان در دریا به آن وزن اصلی برسند داده نمی شود به همین دلیل مجبوریم با حفظ تلاش صیادی اجازه ندهیم تا این کار از توجیه اقتصادی بیفتد و برای آن در دادن مجوزهای جدید محدودیت داریم.



قائم مقام رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح پرورش ماهی در قفس گفت: باید به طرق مختلف اینها را ساماندهی کنیم که بخشی از آن در سالهای گذشته ردیف اعتباریش در استان آمده است همچون تولید زیستگاههای مصنوعی که سال گذشته نیز کارهایی شده است، امید است استاندار خوزستان نیز در این زمینه به ۳۶ هزار نفری که به طور مستقیم و غیر مستقیم در زمینه صید و صیادی در سطح خوزستان فعالیت دارند، یاری رساند.



حقیقی افزود: صیادان خوزستانی سال گذشته ۴۸ هزار تن تولید داشتند به همین دلیل این قشر را نمی توان همینطوری رها کرد و باید برایشان اقداماتی را به انجام رساند.



وی اظهار کرد: اگر چه به اذعان برخی ها اعتبارات این حوزه کم است اما بندر صیادی چیزی است که در خدمت صیاد است نه آبزی پرور، ما برای اسکله صیادی آبادان در سال ۹۶، اعتباری معادل ۳.۲ میلیارد تومان تخصیص دادیم که بخش اعظمی از آن نیز تاکنون پرداخت شده و امید می رود تا با کمک نمایندگان مجلس بتوانیم تخصیص صد در صد را برای خوزستان داشته باشیم.



حقیقی تصریح کرد: برای اسکله صیادی بحرکان دو میلیارد تومان و برای اسکله ابوخضیر نیز ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری اختصاص یافت، در مورد اسکله ماهشهر نیز از مسئولان استان می خواهیم تا موضوع مالکیت آن را حل کنند.



قائم مقام رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح پرورش ماهی در قفس گفت: در بحث صید و صیادی پیشنهاد می شود تا کمیته ویژه ای در اسرع وقت با حضور معاونت صید و صیادی و کارشناسان مربوطه در آبادان تشکیل شود و مسائل مبتلابه صیادان را با حضور نماینده استانداری را مورد بحث و بررسی قرار داده و راهکارهای رفع آنها را نیز بیابند.



حقیقی افزود: قول می دهیم تا در زمینه صید و صیادی به هر میزانی که استان اعتبار پیش بینی کند ما نیز در شیلات از محل اعتبارات ملی به همان میزان اعتبار بگذاریم.



وی با اشاره به موضوع آبزی پروری اظهار کرد: چوئبده آبادان پتانسیل و ظرفیت اش بسیار بیشتر از عددهای موجود است به همین دلیل باید میان آبزی پرورهایی که پای کارند با آنانی که کار را رها کرده اند تفکیک قائل شد و هم اینکه در سطح استان و ملی این افراد را تا مرحله گذر از بحران کمک کنیم.

حقیقی تصریح کرد: باید در جلسات تخصصی تر مسائل مربوط به آبزی پروری مطرح و دنبال شود، بخشی از کارها تنها نیاز به یک تصمیم دارد و اعتبار نمی خواهد به طور مثال در خوزستانی که گونه مورد نظر موسسه تحقیات شیلات پس از سالها مطالعه از آن پاسخ مثبت گرفته اما مجوز برای آن صادر نمی شود موردیست که نیاز به تصمیم دارد و اگر انجام شود می تواند جهش خوب و مشهود و درآمد خوبی را ایجاد کند.