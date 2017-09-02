به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه رسمی، غیرعلنی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه برگزار و اعضای کمیسیون‌های داخلی شورا پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا مشخص شدند.

اعضای کمیسیون نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات را سعید رحیمی، مهران کاظم نژاد، سیدمحمد مرتضوی، ناصر گرزین و فائزه عبداللهی تشکیل می‌دهند.

محمدابراهیم جرجانی، علی اصغر یوسفی، حمیدرضا آقاملایی، سیدمحمد مرتضوی و مهران کاظم نژاد اعضای کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری هستند.

کمیسیون توسعه، عمران، حمل و نقل شهری، معماری و شهرسازی با انتخاب مهران کاظم نژاد، سیدمحمد مرتضوی، حسین ربیعی، فائزه عبداللهی و سعید رحیمی به عنوان اعضا تشکیل شد.

حمیدرضا آقاملایی، مهران کاظم نژاد، علی اصغر یوسفی، حسین ربیعی و ناصر گرزین به عنوان اعضای کمیسیون اداری، مالی و بودجه انتخاب شدند.

علی اصغر یوسفی، سعید رحیمی، حمیدرضا آقاملایی، ناصر گرزین و محمدابراهیم جرجانی اعضای کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را تشکیل می‌دهند.

فائزه عبداللهی، حمیدرضا آقاملایی، حسین ربیعی، ناصر گرزین و محمدابراهیم جرجانی هم به عنوان اعضای کمیسیون بانوان انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین نمایندگان کمیسیون‌های خارج از شورای اسلامی شهر گرگان پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا مشخص شدند.