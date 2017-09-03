آتش سوزی عمدی در تالاب سیاه کیشیم/۲متهم به مقام قضایی معرفی شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: غروب یک ماه پیش بود که توسط مردم محلی روستای چمثقال واقع در شهرستان صومعه سرا آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده سیاه کیشیم به اداره حفاظت از محیط زیست این شهرستان گزارش داده شد.

این آتش سوزی که بر اساس شواهد عمدی بودن آن محرز شده است، ۱۵ هکتار از منطقه حفاظت شده سیاه کیشیم روستای چمثقال شهرستان صومعه سرا را سوزاند .

این منطقه به گفته کارشناسان، محل زندگی و زیستگاه تعداد بسیار زیادی از پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری خشکی زی بوده که متاسفانه براساس این آتش سوزی دچار مرگ دردناکی شدند.

از ساعات اولیه بعداز این آتش سوزی و با توجه به اینکه برخی شواهد دال برعمدی بودن آتش سوزی بوده مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان صومعه سرا به دنبال شناسایی مجرمان پرداخته که بعداز مظنون شدن به چند نفر از میان آنها دو متهم این ماجرا شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند.

برهمین اساس رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش سوزی در تاریخ هشتم مرداد ماه رخ داده است، اظهار کرد: از همان ساعات اولیه گزارش مردم محلی مبنی بروقوع آتش سوزی مأموران یگان حفاظت و کارکنان محیط زیست شهرستان در منطقه و محل آتش سوزی حضور یافتند.

حمزه عشوری با بیان اینکه آتش ۱۵ هکتار از منطقه حفاظت شده سیاه کیشیم واقع در روستای چمثقال شهرستان صومعه سرا در برگرفته بود، افزود: تلاش شد تا با ایجاد آتش بُر حریق مهار شود.

وی با اشاره به اینکه بعداز ساعت ها تلاش مردم محلی و مأموران یگان حفاظت و محیط بانان آتش مهار شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه وسعت آتش سوزی بسیار گسترده بوده و به ۱۵ هکتار از نیزارهای این منطقه خسارت وارده کرده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا با بیان اینکه در همین راستا و باتوجه به وجود برخی شواهد دال بر عمدی بودن آتش سوزی به چند نفر مظنون شدیم، تصریح کرد: بعد از بررسی و جستجو های بسیار از این میان دو نفر متهم اصلی شناسایی و به مقامات قضایی معرفی شدند.

عشوری همچنین به میزان خسارت های وارده به منطقه نیز اشاره کرد و یادآورشد: موضوع از حوزه در حال بررسی های کارشناسانه است.

وی همچنین درباره میزان جریمه و یا حکم متهمان نیز افزود: پرونده بعد از ارجاع به مقامات قضایی موضوع توسط محاکم قضایی در حال بررسی های بیشتر است.