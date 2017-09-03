تماشای زیاد تلویزیون با ریسک ناتوانی در راه رفتن همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا هشدار می دهند افراد سالمندی که روزانه بیش از پنج ساعت تلویزیون تماشا می کنند و کل فعالیت فیزیکی شان در هفته سه ساعت یا کمتر است، سه برابر بیشتر در معرض ناتوانی در راه رفتن قرار دارند.

لورتا دی پیترو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نشستن و تماشای تلویزیون برای مدت زمان های طولانی (مخصوصا در شب) یکی از خطرناک ترین مواردی است که افراد مسن می توانند انجام دهند، چراکه آنها بسیار در مقابل صدمات ناشی از عدم فعالیت فیزیکی آسیب پذیر هستند.»

محققان در این مطالعه داده های مربوط به زنان و مردان ۵۰ تا ۷۱ ساله را بررسی کردند. همه شرکت کنندگان در شروع مطالعه سالم بودند. محققان در ابتدای تحقیق، میزان تماشای تلویزیون توسط شرکت کنندگان، ورزش یا باغبانی، کارهای خانه یا سایر فعالیت های فیزیکی را ثبت کردند و سپس آنها را حدود ۱۰ سال تحت نظر داشتند.

آنها در پایان مطالعه دریافتند حدود ۳۰ درصد افرادی که قبلا سالم بودند دچار معلولیت حرکتی، یعنی دشواری در راه رفتن یا عدم توانایی در راه رفتن، شده بودند.

محققان اذعان کردند شرکت کنندگانی که روزانه ۵ ساعت یا بیشتر تلویزیون تماشا می کردند، در مقایسه با کسانی که حداقل میزان تلویزیون را تماشا می کردند، ۶۵ درصد بیشتر ریسک ناتوانی در حرکت را در پایان مطالعه گزارش کردند.

به گفته محققان، افزایش میزان کل نشستن و تماشای تلویزیون در کنار فعالیت های بدنی کم (سه ساعت در هفته یا کمتر) به شدت مضر بوده و موجب تسریع ریسک ناتوانی در راه رفتن می شود.

محققان توصیه می کنند افراد مسنی که می خواهند سلامت بدنی خود را حفظ کنند باید فعالیت فیزیکی روزانه بیشتری داشته باشند و مدت زمان نشستن شان را کاهش دهند.