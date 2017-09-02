نخستین رقیب «مسعود بارزانی» نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، رستم کرکوکی، معروف به‌ مام رستم از اعضای قدیمی اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق برای نامزدی پست ریاست اقلیم کردستان عراق اعلام آمادگی کرد.

مام رستم کرکوکی، یکی از مبارزین قدیمی اتحادیه‌ میهنی اولین شخصی است که‌ کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد.

سیروان بابان مشاور رسانه‌ ای این مبارز قدیمی کردهای عراق اعلام کرد که‌ خبر کاندید شدن مام رستم صحت دارد و در چند روز آینده‌ به‌ صورتی رسمی برای پست ریاست اقلیم کردستان عراق نام نویسی خواهد کرد.

گفتنی است که‌ در سال ۲۰۱۴ زمان پست ریاست اقلیم مسعود بارزانی به‌ پایان رسید، سال ۲۰۱۴ حزب دمکرات کردستان عراق با کمک اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق در مجلس این اقلیم لایحه‌ ای را به‌ تصویب رساند که‌ تا سال ۲۰۱۶ ریاست بارزانی را تمدید کرد.

از سال ۲۰۱۶ به‌ بعد ریاست مسعود بارزانی رسما و قانون به‌ پایان رسیده‌ است و اینبار حزب تغییر با فشارهای مردمی به‌ اتحادیه‌ میهنی اجازه‌ نداد تا بار دیگر در پارلمان لایحه‌ ای برای تمدید ریاست مسعود بارزانی به‌ تصویب رساند، همین مسئله‌ موجب شد تا دو ماه‌ بعد مسعود بارزانی پارلمان اقلیم کردستان را به‌ کلی تعطیل کند و نمایندگان حزب تغییر را به‌ سلیمانه‌ باز فرستد.

در حال حاضر حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه‌ میهنی نیازمند راه‌ اندازی دوباره‌ پارلمان کردستان عراق هستند تا با تصویب یک لایحه‌ به‌ همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق که‌ تنها از سوی احزاب راه‌ اندازی شده‌ صورتی قانونی بدهند، اما تا بدین لحظه‌ حزب تغییر آماده‌ نشده‌ است تا بار دیگر به‌ پارلمان منحل شده‌ توسط خود مسعود بارزانی بازگردد.

حزب تغییر اعلام کرده‌ است که‌ تنها با شرط کنارگیری بی قید و شرط بارزانی از کرسی ریاست اقلیم که‌ وجهات قانونی آن به‌ سر آمده‌ است، آماده‌ است بار دیگر به‌ پارلمان منحل شده‌ باز گردد.

همچنین مسعود بارزانی در مطبوعات و رسانه‌ های خارجی به‌ منظور کم کردن فشار افکار عمومی غربی ها بر خویش، بارها اعلام کرده‌ که‌ بار دیگر هرگز خود را برای پست ریاست اقلیم کردستان کاندید نخواهد کرد. یکی از دلایل بارزانی برای ماندن در این کرسی این مسئله‌ بوده‌ که‌ کسی دیگر نیست و هیچ کس آماده‌ نیست خود را کاندید ریاست اقلیم کردستان عراق کند.

حال با عرضه‌ اندام مام رستم و کاندید شدن وی، مسعود بارزانی در موقعیتی سخت تر قرار خواهد گرفت و باید دید آیا بارزانی همچنان و به‌ رغم قول های مطبوعاتی مکرر نام نویسی خواهد کرد یا خیر؟

شایان ذکر است که‌ رستم کرکوکی، متولد ۱۹۵۵ در کرکوک است، وی یکی از شاخص ترین مبارزین اتحادیه‌ میهنی در زمان نبرد با رژیم بعثی بوده‌ و در حال حاضر هم یکی از مهمترین شخصیت های حزب تغییر (گوران) به‌ شمار می رود که‌ از سال ۲۰۰۹ از اتحادیه‌ میهنی به‌ دلیل فساد روز افزون استعفا داده‌ است و به‌ نوشیروان مصطفی پیوست.