برخورداری ۵۸۳ روستای استان از گاز/ گازرسانی به ۳۰۲ روستا تا سال۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم پیش از ظهر یکشنبه در جمع حبرنگاران افزود: برنامه ریزی برای گازرسانی به ۳۰۲ روستای استان در سال جاری و تا پایان سال ۹۸ در دستور کار قرار دارد.

خادم خاطر نشان کرد: ۱۶۹ هزارو ۷۹۸ مشترک گاز طبیعی در استان وجوددارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بیان داشت: از این تعداد مشترک ۱۲۴ هزارو ۶۷۹ مشترک شهری و ۴۵ هزارو ۱۱۹ مشترک روستایی است.

خادم با بیان اینکه تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی در استان ۱۶۹ هزارو ۶۵۵ خانوار است، اظهار کرد: این تعداد ۸۶ درصد از تعداد کل خانوارهای ساکن در استان است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد خانوارهای شهری بهره مند ازگاز ۱۲۳ هزارو ۵۹ خانوار است، که ۹۸ درصدکل خانوارها را شامل می شود.

خادم افزود: همچنین ۵۳ هزارو ۵۸ خانوار روستایی بهره مند از گاز وجود دارد، که این تعداد ۷۵ درصد کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار است.