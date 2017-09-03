  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۰۳

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برخورداری ۵۸۳ روستای استان از گاز/ گازرسانی به ۳۰۲ روستا تا سال۹۸

برخورداری ۵۸۳ روستای استان از گاز/ گازرسانی به ۳۰۲ روستا تا سال۹۸

یاسوج- مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۸۳ روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم پیش از ظهر یکشنبه در جمع حبرنگاران افزود: برنامه ریزی برای گازرسانی به ۳۰۲ روستای استان در سال جاری و  تا پایان سال ۹۸ در دستور کار قرار دارد.

خادم خاطر نشان کرد: ۱۶۹ هزارو ۷۹۸ مشترک گاز طبیعی در استان وجوددارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بیان داشت: از این تعداد مشترک ۱۲۴ هزارو ۶۷۹ مشترک شهری و ۴۵ هزارو ۱۱۹ مشترک روستایی است.

خادم با بیان اینکه تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی در استان ۱۶۹ هزارو ۶۵۵ خانوار است، اظهار کرد: این تعداد ۸۶ درصد از تعداد کل خانوارهای ساکن در استان است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد خانوارهای شهری بهره مند ازگاز ۱۲۳ هزارو ۵۹ خانوار است،  که ۹۸ درصدکل خانوارها را شامل می شود.

خادم افزود: همچنین ۵۳ هزارو ۵۸ خانوار روستایی بهره مند از گاز وجود دارد، که این تعداد ۷۵ درصد کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار است.

کد مطلب 4076827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها