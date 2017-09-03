مدیر سازمان دانش آموزی استان هرمزگان استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان شامگاه شنبه در اطلاعیه ای عنوان کرد: در پی حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس دانش آموزان استان هرمزگان در داراب فارس و جان باختن ۷ دانش آموز، یک مربی و کمک راننده اتوبوس که جامعه فرهنگیان و دانش آموزان را داغدار کرد، محمود غیبی مدیر سازمان دانش آموزی استان هرمزگان از سمت خود استعفا داده بود که دقایقی قبل مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با استعفای وی موافقت کرد.



غیبی حدود ۱۰ ماه قبل جانشین محمد حسینی در این پست شده بود.



مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز با بیان اینکه سرپرست جدید سازمان دانش آموزی استان ظرف هفته جاری معرفی می شود، اظهار کرد: با تعیین سرپرست برای اداره این سازمان، به زودی رئیس آن نیز نیز معرفی خواهد شد.



حدود ساعت پنج صبح جمعه دهم شهریور، اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگان اعزامی به اردوی ملی فرزانگان شیراز، در محدوده شهرستان داراب در استان فارس واژگون شد.



در این حادثه ۹ نفر - هفت دانش آموز دختر، مربی آنان و کمک راننده - جان خود را از دست دادند و حدود ۳۵ دانش آموز نیز مجروح شدند.