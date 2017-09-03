استان همدان در مرحله اول المپیاد «دادرس» برتر شد

مریم پاک بین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله اول المپیاد دادرس با حضور دادرسان منتخب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی و همدان در بخش الف خواهران به میزبانی استان همدان گفت: استان همدان در دوره اول میزبان ۴۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان، سرپرستان، داوران و کادر اجرایی بود که این مرحله با موفقیت اجرا و تیم های برتر مشخص شدند.

پاک بین با اشاره به اهمیت این المپیاد گفت: این المپیاد از برنامه‌های آموزشی- تربیتی دانش‌آموزان عضو هلال احمر است که به منظور افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان، افزایش سطح ایمنی، کاهش خطرپذیری مدارس کشور، توسعه و ترویج ظرفیت‌های خودامدادی دانش‌آموزان، پرورش روحیه مشارکت و همدلی و سازماندهی تیم‌های اولیه مدیریت بحران مبتنی بر دانش‌آموزان توانمند در سطوح درون‌مدرسه‌ای، منطقه‌ای، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود

وی افزود: دانش‌آموزان در قالب تیم‌های ۱۴ نفره در رشته‌های خونریزی، پانسمان و بانداژ، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، شکستگی و آتل‌بندی، اسکان اضطراری، پناه‌ گیری و خروج ایمن، اطفای حریق، حمل مصدوم و حمل بک‌بورد یک رقابت سالم برگزار و تیم های برتر هر رشته مشخص شد.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: در گروه الف در رشته الوارچینی به ترتیب استانهای ایلام، ‌ گیلان و خراسان جنوبی اول تا سوم و در رشته کشش سورتمه قزوین اول، همدان دوم و خراسان جنوبی سوم شدند.

وی گفت: در رشته حمل آب استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین حائز رتبه اول تا سوم و در رشته پرتاب کیسه طناب کرمان اول، آذربایجان شرقی دوم و زنجان سوم شدند و در رشته حمل تخصصی نیز خراسان جنوبی، تهران و البرز به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی افزود: در رشته والیبال استان خراسان جنوبی اول و در رشته بدمینتون استان همدان اول، خراسان جنوبی دوم و آذربایجان شرقی سوم شدند.

پاک بین گفت: در رشته دارت استانهای قزوین، کرمانشاه و همدان حائز رتبه اول تا سوم، دررشته وسطی استان مرکزی اول، لرستان دوم و اردبیل سوم و در رشته حلقه نیز دو استان لرستان و اردبیل اول و دوم شدند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان کرد: در رشته طناب‌زنی استان همدان اول و استان قزوین دوم و در رشته طناب‌کشی فقط استان مرکزی اول شد و در رشته اتللو استانهای قزوین، همدان، لرستان و اردبیل به ترتیب مقام های اول تا چهارم و در رشته پنتاگو نیز استان لرستان مقام اول را به خود اختصاص دادند.

مریم پاک بین اضافه کرد: در رشته پانسمان و بانداژ به ترتیب استانهای خراسان جنوبی و اردبیل مقام های اول و دوم و استان‌های لرستان، همدان، تهران و کرمانشاه مشترکا سوم شدند.

وی گفت: همچنین در رشته پناهگیری و خروج ایمن استانهای ایلام، همدان و البرز در جایگاه اول تا سوم، در رشته حمل مصدوم زنجان اول و استان های البرز، کرمان و ایلام دوم و آذربایجان غربی نیز ‌سوم شدند.

وی یادآور شد: در رشته آتل بندی و شکستگی نیز البرز، مرکزی اول و دوم و خراسان جنوبی و کرمان سوم شدند و در رشته اطفاء حریق استانهای البرز و ایلام مشترکا اول، همدان دوم و استان‌های گیلان و اردبیل سوم شدند و نهایتا در آزمون کتبی استان خراسان جنوبی اول، آذربایجان شرقی دوم و استان‌های البرز، لرستان و همدان مشترکا سوم شدند.

وی تعداد داوران اصلی حاضر در هر دوره را ۱۰ نفر بیان کرد و افزود: ۳۲ کمک داور نیز به داوران اصلی کمک کردند که از استان همدان نیز در هر دوره یک داور و دو کمک داور حضور داشت.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان با ابراز خرسندی از کسب رتبه برتر توسط تیم دادرس استان همدان، گفت: در مجموع نتایج و جمع امتیازات در مرحله اول این المپیاد به ترتیب استان همدان حائز رتبه نخست، استان البرز رتبه دوم و ایلام نیز درجایگاه سوم کشوری قرارگرفت.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان با یادآوری اینکه این المپیاد به میزبانی همدان در اردوگاه مهر بندرانزلی برگزار می‌شود، عنوان کرد: داوران و متولیان مسابقات منتخب استانها و تحت نظر مرکز آیتم ها را آزمون می گرفتند و امتیاز می دادند و استان همدان صرفا میزبانی را به عهده داشت که درنتایج مسابقات موثرنبود.

پاک‌بین اظهار کرد: پنجمین المپیاد آماده دانش‌آموزان ویژه دختران سراسر کشور از ۶ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۶ شهریورماه ۹۶ به میزبانی استان همدان در بندرانزلی ادامه خواهد داشت.