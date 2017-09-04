به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده نصب کنتورهای هوشمند آب و برق را از اولویت های این شرکت دانست و افزود: از طریق نصب این کنتورها میتوان کنترل دقیقی بر روی برداشت آب از منابع زیرزمینی داشت و آنها را در هر زمان رصد کرد.

وی تاکید کرد: باید دستگاه های اجرایی همکاری و مشارکت لازم را انجام دهند تا نصب این کنتورها با سرعت بیشتری انجام و مدیریت نوینی در کنترل چاه‌ها ایجاد شود.

ستوده افزود: سود این کار بیشتر متوجه کشاورزان خواهد شد و از سوء استفاده و اضافه برداشت برخی کشاورزان سود جو جلوگیری خواهد شد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان گفت: تاکنون تعداد ۳ هزار و ۳۹۰ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاهها ی مجاز نصب شده است.