قدیمتی ترین جشنواره غذای ایران به ایستگاه دوازدهم رسید

خبرگزاری مهر-گروه استانها-سولماز شهبازی: تابستان گرم و پرشور که از راه رسید خبر برگزاری جشنواره آش از هشتم تا دوازدهم شهریور، بهترین بهانه برای شادی روزهای بلند در معیت خورشید خانم منتشر شد.

در شهری که تا همین چند سال پیش بستر تفریحی برای مردمانش تدارک دیده نشده بود و جز دو سه پارک و یک مجموعه گردشگری بنام گاوازنگ و ایل داغی مکانی برای تفریح دیده نمی شد، حالا چند سالی است برگزاری جشنواره ها و برنامه ریزی منسجم برای گردشگری فرصت های باهم بودن را بیشتر فراهم کرده است.

یکی از بهترین فرصت ها برای سپری کردن روزهای شاد در تابستان در این شهر جشنواره ای سابقه دار بنام «جشنواره آش» است، جشنواره ای که گرچه داغ است در درازای روزهای گرم اما گرمای تابستان را دلچسب تر کرده است.

این روزها شهروندان زنجانی برای عصرها و شب های خنکشان برنامه دارند، قرارهایی که در میعادگاه «ائل داغی» داغ داغ می شود. امسال دوازدهمین سالی است که آش، زنجانی ها را دور هم جمع می کند، نه تنها زنجانی ها را بلکه ایرانی ها را با هم مانوس می کند.

این بار قراراست آش پشت پا، آش نذری ، آش دندونی، آش نذری سفره اهل بیت(ع) و ده ها آش دیگر برای صدها نفر سرو شود.آش هایی با طعم های مختلف و دستپخت های اقوام گوناگون که هر یک حکایتی دارد این بار قراراست آش پشت پا، آش نذری ، آش دندونی، آش نذری سفره اهل بیت(ع) و ده ها آش دیگر برای صدها و هزاران نفر سرو شود.آش هایی با طعم های مختلف و دستپخت های اقوام گوناگون که هر یک حکایتی دارد و خاطره هایی برای مردمان آن سرزمین.

زنجانی ها حالا نه تنها خود و خانواده هایشان راهی ایل داغی در شمال شهر می شوند تا از نوای سازها و آوای خوش حنجره های آواز خوانان با ذوق این سرزمین لذت ببرند بلکه فرصت را غنیمت شمرده و بستگان خودرا نیز از دور و نزدیک برای حضور در این جشنواره خوش طعم دعوت می کنند.

چشاندن طعم آش های استان های مختلف به یکدیگر، گپ و گفت در رابطه با طعم و طبخ آن شور و شعفی در بین بازدید کنندگان برانگیخته است.

آنان که سماق مکیده اند در طول روز تا آَشی متفاوت بچشند راهی غرفه های آش می شوند و آنانکه آش را همراه خود در سبدهای پیکی نیک یدک می کشند و برای لذت از مناظر و تکاپوی شهر آمده اند زیراندازها را روی چمن های پرازدحام پهن می کنند. عده ای هم آمده اند تا از صنایع دستی استان های مختلف دیدن کنند و عده ای در محل برگزاری آوازهای محلی گرد هم آمده اند. از گرفتن عکس های دسته جمعی غافل نمی شوند آن ها که می خواهند یک شب خاطره ساز داشته باشند.

زنجانی ها به خود می بالند برای داشتن جشنواره ای که این روزها در سن نوجوانی به سر می برد و هربار تنوعی در آن رخ می نماید.

جشنواره آش طی ۱۲ سال با فراز و فرودهای خود توانسته امروز در دوازدهمین سال برگزاری اش بالنده تر و با محتوای فرهنگی و هنری در قد و قواره یک جشنواره تاثیرگذار و محوری عمل کرده و گردشگران داخلی و خارجی را جذب کند.

در دوازدهمین جشنوار ملی آش ایرانی که به همت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و شهرداری زنجان برگزار شده ۴۵ گروه آشپزی با پخت ۴۲ نوع آش محلی در دوازدهمین جشنواره آش با هم رقابت می کنند.

هشتم لغایت دوازدهم شهریور ۳۱ استان برای حضور در نمایشگاه صنایع دستی حاشیه جشنواره ملی آش و ۲۶ استان کشور در زمینه پخت آش‌های محلی درجشنواره دوازدهم حضور دارند .

۱۷۰ غرفه درمحل تفریحی – فرهنگی ائل داغی زنجان برای این جشنواره تعیین شد

۱۷۰ غرفه درمحل تفریحی – فرهنگی ائل داغی زنجان برای این جشنواره تعیین شده است، ۱۲ سیاه چادر عشایری به عنوان نمادی از فرهنگ و زندگی عشایر استان‌های مختلف هم دراین جشنواره آداب و رسوم عشایری را به نمایش می گذارند.

در حاشیه این جشنواره شب‌های فرهنگی با استفاده از ظرفیت استان‌های مختلف ازجمله گروه موسیقی نیز برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج غذای سالم و سنتی به مردم عنوان کرد و گفت: دراین جشنواره غرفه‌های مشاوره غذایی و کسب و کارهای کوچک هم دایر است.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق آمار سال گذشته روزانه به طورمتوسط ۶۰ هزارنفر از زنجان و استانهای دیگر به صورت کاروانهای گردشگری ازجشنواره آش بازدید می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از ورود روزانه یک قطار گردشگری به ظرفیت ۳۲۰ نفر از تهران به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در این استان خبر داد و یادآور شد: در این دوره از جشنواره ملی آش ایرانی با همکاری جامعه تورگردانان ایران و زنجان و راه آهن شمالغرب کشور، روزانه یک قطار گردشگری به ظرفیت ۳۲۰ نفر از تهران به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان حرکت می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، گفت: توسعه ورود تورهای خارجی به مقصد جشنواره ملی آش ایرانی از برنامه های ما برای سنوات آینده است که بلافاصله پس از پایین جشنواره دوازدهم، برنامه ریزی برای این منظور را آغاز می کنیم.

رحمتی افزود: هدف ما در این جشنواره تنها افزایش بازدیدکنندگان نیست و به دنبال افزایش تورهای گردشگری ورودی هستیم. اگر ما بخواهیم برگزاری جشنواره از اقتصادی ثمر بخش شود باید به دنبال تورهای ورودی به ویژه تورهای خارجی کار کنیم.

وی افزود: این مهم برای اولین بار، با ورود قطار گردشگری به مقصد جشنواره رخ داد که در نوع خود اتفاق خوب و مهمی است.

امسال تقاضا برای حضور در جشنواره بسیار خوب بود و ما به دلیل محدودیت هایی که دآشتیم مجبور شدیم تعدادی از آنها را رد کنیم رحمتی با اشاره به تقاضای بالای استانها برای حضور در این جشنواره، ادامه داد: امسال تقاضا برای حضور در جشنواره بسیار خوب بود و ما به دلیل محدودیت هایی که داشتیم مجبور شدیم تعدادی از آنها را رد کنیم، از سویی حضور بالاترین مقام حوزه گردشگری در آیین افتتاح خود نشان می دهد که این جشنواره جای خودش را به خوبی پیدا کرده است. دو رقمی شدن عدد عمر یک جشنواره، بر اساس استانداردهای بین المللی نشان از قوت و قدرت این جشنواره دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان ادامه داد: تا جشنواره ای از نظر اقتصادی قوی نباشد نمی تواند چنین جایگاهی پیدا کند و همین مسئله نشان می دهد که جشنواره آش یک جشنواره اقتصادی خوب است و ما به دنبال آن هستیم که از ایده های خوب مربوط به جشنواره در کل طول سال استفاده کنیم.

آشی که به نام زنجان ثبت میراث ناملموس شد

لوح ثبتی "مهارت سنتی پخت آش ترش زنجان" در فهرست میراث ناملموس ملی، در دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی رونمایی شد.

در آئین افتتاح دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان، با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از لوح ثبتی "مهارت سنتی پخت آش ترش زنجان" در فهرست میراث میراث ناملموس، رو نمایی شد.

آش ترش به واسطه قدمت پخت و مهارت‌های طبخ آن در زنجان به عنوان برجسته ترین آش زنجان به ثبت رسیده است.

بی شک برگزاری جشنواره ها نقش مهمی در بخش های مختلف جامعه می تواند داشته باشد، جشنواره آش در کنار بالا بردن سطح نشاط و شادی در بین مردم زنجان، در زمینه تعداد آمار گردشگران و اقتصاد این استان موثر واقع شده است.

بالا رفتن سطح آشغال تخت های هتل ها و همچنین فروش صنایع دستی استان و سایر استانها که به عنوان بخش جنبی جشنواره آش فعال است، تاکنون توانسته از این جشنواره به عنوان یک جشنواره با مزیت بالای اقتصادی نام برده شود.