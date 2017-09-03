کیفیت هوای پنج منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح روز یکشنبه با شاخص ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه سجاد، الهیه، آوینی، سمزقند وخیام شمالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از دی اکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه سجاد با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.