  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۳۲

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد خبر داد؛

کیفیت هوای پنج منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای پنج منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای روز یکشنبه پنج منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح روز یکشنبه با شاخص ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه سجاد، الهیه، آوینی، سمزقند وخیام شمالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از دی اکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه  سجاد با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

کد مطلب 4076858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها