نمایشگاه فرهنگی و هنری دفاع مقدس خراسان جنوبی برگزار می شود

مهدی رحیم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته دفاع مقدس نمایشگاه فرهنگی و هنری دفاع مقدس در امامزادگان باقریه (ع) بیرجند برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه شامل بخش های مختلف دفاع مقدس است، افزود: برگزاری اینگونه نمایشگاه ها نقش مهمی در انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان دارد.

رحیم آبادی با اشاره به دیگر برنامه های پیش بینی شده هفته دفاع مقدس بیان کرد: برگزاری رژه نیروهای مسلح، غبار روبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه های قابل اجرا است.

وی از افتتاح چند پروژه بسیج سازندگی همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: تجلیل از سربازان نمونه مراکز نظامی و انتظامی و برگزاری همایش تجلیل از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: شروع فراخوان شرکت در جشنواره استانی شعر دفاع مقدس از دیگر برنامه های شاخص این هفته است.