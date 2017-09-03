شرکت توزیع برق زنجان ۷۰ میلیارد تومان از ادارات طلب دارد

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به بدهی مردم به شرکت توزیع برق استان زنجان اشاره کرد و افزود: این شرکت بیش از ۷۰ میلیارد تومان از مردم و ارگان های دولتی و خصوصی استان طلب دارد که با این میزان طلب می توان پروژه های زیادی را اجرا کرد.

وی اظهار کرد: ازاین میزان بدهی بیش از ۲۴ میلیارد تومان بدهی ارگان های دولتی و نیروهای مسلح است و ۴۵ میلیارد تومان هم بدهی واحدهای صنعتی، تجاری و کشاورزی و مردم به شرکت توزیع برق استان زنجان است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: ۴۲۰ هزار نفر در استان زنجان مشترک شرکت توزیع برق هستند که ۵۱ درصد مصارف در بخش صنعتی و ۲۰ درصد کشاورزی است و مابقی در بخش های خانگی و عمومی است.

علیزاده به اجرای طرحی پژوهشی اشاره کرد و یاد آورشد: شرکت توزیع برق زنجان ارتباط پژوهشی با دانشگاه‌های استان دارد و این شرکت تعامل خوبی با دانشگاه زنجان و آزاد واحد زنجان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان آن دانشگاه‌ها دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برای رسیدن به اهداف تعیین شده در توسـعه و استفاده از پژوهش و فناوری های نویـن و نیز همسو با شرکت توانیر برای رشد کمی و کیفی پروژه‌های تحقیـقاتی و سایر زمینه‌ها، فعالیت‌های مناسبی انجام داده است.

وی به سامانه صدور پرداخت الکترونیکی قبوض برق هم اشاره کرد و افزود: شماره تلفن ۱۵۲۱ کد ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق زنجان با مشترکان برای پرداخت بهای برق مصرفی از طریق تلفن است.

علیزاده تصریح کرد: فراهم شدن زمینه حذف خدمات چاپ و توزیع قبوض کاغذی و صرفه چشمگیر، صفر شدن کار مزدهای بانکی، عدم نیاز به وارد کردن شناسه پرداخت از مزایای استفاده از این سامانه است و در این راستا استقبال مردم در استفاده از این سامانه بسیار خوب است.