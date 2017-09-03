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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۲

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان:

شرکت توزیع برق زنجان ۷۰ میلیارد تومان از ادارات طلب دارد

شرکت توزیع برق زنجان ۷۰ میلیارد تومان از ادارات طلب دارد

زنجان-مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: شرکت توزیع برق استان زنجان بیش از ۷۰ میلیارد تومان از مردم و ارگان های دولتی و خصوصی طلب دارد که با این میزان طرحهای زیادی می توان اجرا کرد.

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به بدهی مردم به شرکت توزیع برق استان زنجان اشاره کرد و افزود: این شرکت بیش از ۷۰ میلیارد تومان از مردم و ارگان های دولتی و خصوصی استان طلب دارد که با این میزان طلب می توان پروژه های زیادی را اجرا کرد. 

وی اظهار کرد: ازاین میزان بدهی بیش از  ۲۴ میلیارد تومان بدهی ارگان های دولتی  و نیروهای مسلح است و ۴۵ میلیارد تومان هم بدهی واحدهای صنعتی، تجاری و کشاورزی و مردم به شرکت توزیع برق استان زنجان است. 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: ۴۲۰ هزار  نفر در استان زنجان مشترک شرکت توزیع برق هستند که ۵۱ درصد مصارف در بخش صنعتی و ۲۰ درصد کشاورزی است و مابقی  در بخش های خانگی و عمومی است.  

علیزاده  به اجرای طرحی پژوهشی  اشاره کرد و یاد آورشد: شرکت توزیع برق زنجان ارتباط  پژوهشی با دانشگاه‌های استان دارد و این شرکت تعامل خوبی با دانشگاه زنجان و  آزاد واحد زنجان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان آن دانشگاه‌ها  دارد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برای رسیدن به اهداف تعیین شده در توسـعه و استفاده از پژوهش و فناوری های نویـن و نیز همسو با شرکت توانیر برای رشد کمی و کیفی پروژه‌های تحقیـقاتی و سایر زمینه‌ها، فعالیت‌های مناسبی انجام داده است.

وی به سامانه صدور پرداخت الکترونیکی قبوض برق هم اشاره کرد و افزود: شماره تلفن ۱۵۲۱ کد ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق زنجان با مشترکان برای پرداخت بهای برق مصرفی از طریق تلفن است.

علیزاده تصریح کرد: فراهم شدن زمینه حذف خدمات چاپ و توزیع قبوض کاغذی و صرفه چشمگیر، صفر شدن کار مزدهای بانکی، عدم نیاز به وارد کردن شناسه پرداخت از مزایای استفاده از این سامانه است و در این راستا استقبال مردم در استفاده از این سامانه بسیار خوب است.

کد مطلب 4076873

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