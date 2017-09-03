به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی شامگاه شنبه در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم‌های صبای قم و ملوان انزلی اظهار داشت: شرایط صبا شرایط خاصی است و شرایط جسمانی خوبی نداریم و امروز هم با یکی از بهترین تیم‌های لیگ یک بازی کردیم و ملوان قطعا تیمی مدعی صعود است.

وی افزود: ما نزدیک به ۱۰۰ جلسه تمرینی عقب هستیم و امیدوارم در تعطیلی پیش رو بخشی از این عقب ماندگی را تمرین کنیم. تیم ما بسیار جوان است و بازیکنان ما فرصت کمی برای تمرین و هماهنگی داشته‌اند اما این یک امتیاز برای ما با توجه به شرایط کنونی تیم مناسب بود.

سرمربی تیم صبای قم گفت: ما به تدریج بهتر می‌شویم و اطمینان داشته باشید در نیم فصل دوم صبای متفاوتی خواهید دید. موفقیت هر مربی به ابزاری که در اختیارش است وابسته است. اگر یک مربی تیمش را خود ببندد و شرایط ایده آلی داشته باشد به موفقیت نزدیک تر است.

افاضلی بیان داشت: من از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم که صبور باشند. ما به تدریج به شرایط بهتری می‌رسیم. من شرایط تیمم را دیدم و مربیگری آن را پذیرفتم و تمام تلاش خود را برای این که بتوانم به صبا کمک کنم و صبا به تیم باکیفیت تری تبدیل شود به کار می‌بندم.

وی عنوان کرد: برخی بازیکنان بودند که امروز تشخیص دادیم همراه ما نباشند اما این شرایط برای حضور در اردو قابل بررسی است و توقع نداشته باشید که طی دو سه روز مشکلات را رفع کنیم. برای من مهم است که هر کجا که می‌روم از بازیکنان بومی آن منطقه استفاده کنم اما به هر حال باید به نتیجه هم فکر کنیم به طوری که سر ما در پایان فصل بالا باشد.

سرمربی تیم صبای قم تصریح کرد: این مشکلات پله پله حل می‌شود. اگر بازیکنی در قم باشد که در شرایط برابر با بازیکن غیر بومی باشد اولویت با نفرات بومی است البته مسئله بومی و غیربومی در فوتبال حرفه ای مطرح نیست. مهم ترین چیز نام صبای قم است و در این تیم بازیکنان و مربیان بزرگی بوده اند اما امروز صبا مانده است.

افاضلی در مورد ناآمادگی جعفرپور بازیکن صبا در بازی گفت: مهدی جعفرپور فصل گذشته پاس گل های زیادی داده است. ما احتباج داریم بازیکنان باتجربه به تیم ما کمک کنند که وزن تجربی ما را افزایش دهند. ما باید تعادلی بین جوان‌ها و باتجربه‌ها ایجاد کنند. اوضاع به مرور بهتر می شود و ما به فرصت نیاز داریم.