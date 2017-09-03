مینی بوس های سطح شهر برای سرویس دهی به مدارس ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، شکور صلواتی گفت: باتوجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و بازگشایی مدارس این سازمان در راستای رفاه حال اولیای دانش آموزان تمهیدات لازم برای ساماندهی سرویس های مدارس انجام داده است.

وی بیان کرد: این سازمان از ابتدای مرداد ماه جلسات لازم را با شرکت های مینی بوس رانی سطح شهر برای ثبت نام برای سرویس دهی مدارس تشکیل داده است.

وی داشتن معاینه فنی و بیمه مینی بوس های که در سرویس دهی مدارس ثبت نام کردند را ضروری خواند و گفت : مالکان مینی بوس های سطح شهر باید هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص خودرو خود اقدام کنند.

صلواتی اظهارداشت: مینی بوس های که در طرح سرویس مدارس در فصل جدید تحصیلی شرکت می کنند باید همچنین دارای دفترچه تردد دورن شهری باشند.

وی بیان کرد: باهدف نظارت کافی بر عملکرد سرویس های مدارس کارگروه نظارت متشکل از واحد بازرسی این سازمان و راهنمایی و رانندگی تشکیل شده و در همین راستا کلاس های توجیهی برای رانندگان مینی بوس تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: انتظار می رود شهروندان سنندجی برای استفاده از سرویس مدارس برای فرزندان خود از شرکت های معتبر و طرف قرارداد با سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی استفاده کنند و از بکارگیری سرویس های که فاقد صلاحیت و مدارک لازم هستند خودداری کنند.