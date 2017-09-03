خسارات جانی حوادث رانندگی در ایران معادل سقوط چند هواپیماست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به حادثه تصادف دانش آموزی در استان هرمزگان گفت: به بازماندگان حادثه رودان، داراب و استان هرمزگان تسلیت گفته و امیدواریم چنین حادثه تلخی که باعث از دست دادن دانش آموزان نخبه ما شد، تکرار نشود.

وی با بیان اینکه آمار تلفات و فوت شدگان حوادث جاده ای درون شهری و برون شهری در کشور بالاست، گفت: این تلفات معادل مسافران دو تا سه هواپیمای بزرگ است که امیدواریم با مدیریت کارآمدتر و احترام به قانون توسط شهروندان دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

او همچنین با اشاره به مراسم تشییع شهید حججی گفت: اعضای شورا در این مراسم حضور خواهند داشت و از دیگر اقشار جامعه دعوت می کنیم در این مراسم حضور پیدا کنند. خاندان حججی و آیت الله سیداحمد حججی از بزرگان و افتخارات نجف آباد بودند.

او همچنین با اشاره به حادثه آتش سوزی در خیابان بعثت گفت: خوشبختانه این آتش سوزی بزرگ به خوبی مهار شد و جا دارد از تلاش های آتش نشانی تشکر شود.

در ادامه این جلسه، حجت نظری با اشاره به اینکه کشور ما یک کشور اسلامی است و نباید برای نماز خواندن در این کشور منتظر ایستاد و در صف ماند گفت: تصویری در فضای مجازی در روز عید قربان منتشر شد که نشان می داد شهروندان تهرانی اهل تسنن برای ادای نماز عید فطر منتظر می ایستادند. ما نماینده تمام شهروندان تهرانی هستیم و باید از حقوق شهروندان اهل تسنن دفاع کنیم همان طور که شهروندان مسیحی عبادتگاه مخصوص خود دارند باید مسجدی برای اهل تسنن احداث شود.