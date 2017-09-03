نحوه انتخاب سرپرست شهرداری آبادان قانونی نیست

غلامرضا شریعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر قانون نخست باید شهردار تعیین شود، سپس سرپرست مشخص شود، اینگونه نمی شود که سرپرست تعیین و شهرداری به امان خدا داده شود.

وی افزود: اعضای شورای شهر ابتدا باید شهردار را تعیین کنند و سپس تا زمانی که مراحل قانونی تائید شهردار طی می شود، سرپرست شهرداری تعیین شود.

شریعتی اظهار کرد: شورائیان می توانند به شهردار پیشین مجوز انجام کارها را بدهند تا شهردار جدید تعیین شود و یا پس از تعیین شهردار جدید، فردی را به عنوان سرپرست شهرداری تعیین کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: آبادان شهر مهمی است و به اعضا شورا توصیه می کنم تا با دقت تمام و همراه با آرامش، کارشان را انجام دهند و سعی کنند تا فردی شایسته، با تجربه، در شان و جایگاه آبادان و مشرف به مسائل این شهر را انتخاب کنند تا با کمک سایر مسئولان ذیربط به خصوص فرماندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جهت عمران و آبادانی این شهر عزیز، بزرگ و مهم تلاش کنند و آبادان را به روزهای اوج خودش بازگردانند.

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود مدیران دستگاههای مختلف اجرایی در سطح استان را مورد خطاب خود قرار داد و گفت: با هر کسی که در استان کم کاری کند به طور قاطعی برخورد می شود چون از حق مردم به هیچ وقت گذشت نمی کنیم.

وی افزود: تمام دستگاههای اجرایی به نوعی زیر نظر استاندار کار می کنند و موظفند کارهایشان را با جدیت و کیفیت کامل و به شکل پیگیرانه ای دنبال و به سرانجام برسانند و هر دستگاه اجرایی در هر سطحی در انجام وظایف و مسئولیت ها اهمال کند، پذیرفتنی نیست و برخورد جدی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش استانداری خوزستان با ارسال نامه ای انتخاب سرپرست فعلی شهرداری آبادان را غیر قانونی و غیر قابل پذیرش خواند.