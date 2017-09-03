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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۴

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد:

هشدار درباره خلاءقانونی برای ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه

هشدار درباره خلاءقانونی برای ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه

محسن هاشمی گفت:هیچ قانونی نیست که بتواند ساختمانهای بلندمرتبه را ملزم به تطبیق با آئین نامه های جدید به ویژه آئین نامه آتش نشانی کند و باید در کمیسیون سلامت یا معماری مصوبه ای داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی پس از نطق پیش از دستور چهارمین جلسه شورا، با تاکید بر اینکه اگر لازم است قانون و مصوبه ای داشته باشیم لازم است کمیسیون ها به این مهم بپردازند افزود: لازم است ساختمان های ۶ طبقه یا بیشتر را ملزم به تطبیق با آیین نامه های جدید کنیم تا دست مجریان باز شود و از مالکان و هیئت مدیره خواستار اجرای قوانین شوند.

وی با یادآوری اینکه واحدهای بسیاری از ساختمان های ساخته شده فروخته و سرقفلی ها واگذار شده است، افزود: بسیاری از این ساختمان ها خود را موظف به پرداخت هزینه های نگهداشت نمی دانند و این موضوع مشکل زا است.

در همین رابطه زهرا نژادبهرام نیز با طرح پرسشی از شورای چهارم گفت: بعد از حادثه پلاسکو در مناطق ۱۱و ۱۲، دوازده ساختمان را شناسایی و تذکر لازم برای پیشگیری از حوادث به این ساختمان ها داده شد. سوال من این است چرا تنها ساختمان پلاسکو در مسیر بهبود شرایط قرار گرفت و چرا باقی مورد توجه قرار نگرفته اند.

در ادامه علی اعطا سخنگو شورا با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه ای داشته است تا ساختمان های بلندمرتبه قدیمی نیز با شرایط جدید تطبیق یابد افزود: این مصوبه ۱۱ بند داشته که در سال گذشته ابلاغ شده و در شورای گذشته نیز تاکید شد که ابلاغیه شکل اجرایی به خود بگیرد.

همچنین الهام فخاری نیز گفت: اگر امروز قوانینی موجود است لازم است در کنار این قوانین برنامه ریزی های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود ضمن آنکه باید بازرسی های میان مدت در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: رعایت ایمنی در بخش های مختلف به فرهنگ ایمنی بر می گردد از همین رو لازم است سند جامع ملی تهران و قانون خدمات ایمنی و مدیریت بحران به شکل بلندمدت برای حفظ ایمنی ساختمان های بلندمرتبه مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 4076958
نورا حسینی

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