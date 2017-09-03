هشدار درباره خلاءقانونی برای ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی پس از نطق پیش از دستور چهارمین جلسه شورا، با تاکید بر اینکه اگر لازم است قانون و مصوبه ای داشته باشیم لازم است کمیسیون ها به این مهم بپردازند افزود: لازم است ساختمان های ۶ طبقه یا بیشتر را ملزم به تطبیق با آیین نامه های جدید کنیم تا دست مجریان باز شود و از مالکان و هیئت مدیره خواستار اجرای قوانین شوند.

وی با یادآوری اینکه واحدهای بسیاری از ساختمان های ساخته شده فروخته و سرقفلی ها واگذار شده است، افزود: بسیاری از این ساختمان ها خود را موظف به پرداخت هزینه های نگهداشت نمی دانند و این موضوع مشکل زا است.

در همین رابطه زهرا نژادبهرام نیز با طرح پرسشی از شورای چهارم گفت: بعد از حادثه پلاسکو در مناطق ۱۱و ۱۲، دوازده ساختمان را شناسایی و تذکر لازم برای پیشگیری از حوادث به این ساختمان ها داده شد. سوال من این است چرا تنها ساختمان پلاسکو در مسیر بهبود شرایط قرار گرفت و چرا باقی مورد توجه قرار نگرفته اند.

در ادامه علی اعطا سخنگو شورا با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه ای داشته است تا ساختمان های بلندمرتبه قدیمی نیز با شرایط جدید تطبیق یابد افزود: این مصوبه ۱۱ بند داشته که در سال گذشته ابلاغ شده و در شورای گذشته نیز تاکید شد که ابلاغیه شکل اجرایی به خود بگیرد.

همچنین الهام فخاری نیز گفت: اگر امروز قوانینی موجود است لازم است در کنار این قوانین برنامه ریزی های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود ضمن آنکه باید بازرسی های میان مدت در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: رعایت ایمنی در بخش های مختلف به فرهنگ ایمنی بر می گردد از همین رو لازم است سند جامع ملی تهران و قانون خدمات ایمنی و مدیریت بحران به شکل بلندمدت برای حفظ ایمنی ساختمان های بلندمرتبه مد نظر قرار گیرد.