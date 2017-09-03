نمایش رادیویی«سحر نزدیک است»درصدا و سیمای مرکز زنجان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا وسیمای مرکز زنجان، نمایش رادیویی «سحر نزدیک است» با موضوع صداقت و درستکاری و رعایت اخلاق اسلامی ـ ایرانی در مرکز زنجان تولید شد همچنین تقبیح سرقت و تبلیغ امانتداری و حسن نیت، از جمله محورهای اصلی این نمایش رادیویی است.
این نمایش، داستان جوانی را حکایت میکند که کیفی حاوی پول زیاد پیدا میکند و قصد سرقت آن را دارد اما دوستش که فرد با اعتقادی است مانع میشود، در پی آن ماجراهای جالبی رخ میدهد که این نمایش را جالب و شنیدنی میکند.
نویسنده این نمایش غلامرضا مهدیون، کارگردان محبوبه نوری و تهیهکننده آن نیز فیاض حاجیلو است، مهلا حاجیلو، عباس ادیبی، فاطمه بیات و داوود خیری در نمایش رادیویی «سحر نزدیک است» به ایفای نقش پرداختهاند.
نمایشهای رادیویی مرکز زنجان روزهای زوج هفته از ساعت ۱۳ و ۳۰ تا ۱۴ پخش میشود.
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