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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

نمایش رادیویی«سحر نزدیک است»درصدا و سیمای مرکز زنجان تولید شد

نمایش رادیویی«سحر نزدیک است»درصدا و سیمای مرکز زنجان تولید شد

زنجان- نمایش رادیویی «سحر نزدیک است» با موضوع صداقت و درستکاری و رعایت اخلاق اسلامی ـ ایرانی در صدا و سیمای مرکز زنجان تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا وسیمای مرکز زنجان، نمایش رادیویی «سحر نزدیک است»  با موضوع صداقت و درستکاری و رعایت اخلاق اسلامی ـ ایرانی در مرکز زنجان تولید شد همچنین تقبیح سرقت و تبلیغ امانت‌داری و حسن نیت، از جمله محورهای اصلی این نمایش رادیویی است. 

 این نمایش، داستان جوانی را حکایت می‌کند که کیفی حاوی پول زیاد پیدا می‌کند و قصد سرقت آن را دارد اما دوستش که فرد با اعتقادی است مانع می‌شود، در پی آن ماجراهای جالبی رخ می‌دهد که این نمایش را جالب و شنیدنی می‌کند.

نویسنده این نمایش غلامرضا مهدیون، کارگردان محبوبه نوری و تهیه‌کننده آن نیز فیاض حاجیلو است، مهلا حاجیلو، عباس ادیبی، فاطمه بیات و داوود خیری در نمایش رادیویی «سحر نزدیک است» به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

 نمایش‌های رادیویی مرکز زنجان روزهای زوج هفته از ساعت ۱۳ و ۳۰ تا ۱۴ پخش می‌شود.

کد مطلب 4076971

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