به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرهنگ محمد مهدوی شب گذشته در اولین جلسه ستاد گرامیداشت هفته بسیج در بابل اظهار داشت: 8 کمیته، مسئولیت برگزاری برنامه‌های هفته بسیج شهرستان بابل را بر عهده دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بابل افزود: این کمیته‌ها شامل کمیته امنیت، حمل‌ونقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، نیروی انسانی ،پشتیبانی، کمیته مهندسی هستند.

مهدوی با بیان اینکه برای اجرای برنامه‌های هفته بسیج در سال جاری حدود 15 میلیون تومان هزینه برآورد شده است، گفت: در این شهرستان 781 رده مقاومت بسیج فعالیت داشته و حدود 14 هزار و 625 نفر در آنها فعال هستند.

در ادامه این نشست، مهدی نوری فرماندار بابل نیز با گرامیداشت هفته بسیج اظهارداشت: مراسم گرامیداشت هفته بسیج باید نه به عنوان یک تکلیف بلکه باید به عنوان یک وظیفه همگانی در آید و همه باید در این میدان علاقه خود را به مقام ولایت و جمهوری اسلامی نشان بدهند.

