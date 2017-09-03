مزیت های مناطق روستایی استان کرمان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکاء اسدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار کرد: سند توسعه پایدار روستاها از بحث اشتغال و بیکاری شروع شده که بیراهه است ما ابتدا باید به شناخت مزیت های نسبی هر روستا بپردازیم.

وی افزود: اگر مردم توانمند نشده باشند، ایجاد اشتغال در آن منطقه بی فایده است و در جهت توسعه اقتصادی حرکت نکرده ایم.

ذکاء اسدی با اشاره به اینکه ممکن است مزیت نسبی یک روستا کشاورزی نباشد بلکه گردشگری باشد، گفت: در مدل توسعه پایدار مطرح کردن فرصت های شغلی در ابتدا در راستای توسعه منطقه درست نیست.

وی ادامه داد: باید تجربیات تاریخی، موقعیت های جغرافیایی و منابع طبیعی شناسایی شود تا با توجه به این مزیت ها صندوق هایی در این مناطق ایجاد شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان بیان داشت: ابتدا باید مزیت های هر منطقه شناسایی شود تا بر این اساس زیر ساخت ها فراهم شود و معین های اقتصادی بدانند که چگونه تکمیل کننده توسعه اقتصادی در منطقه باشند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان هم در این جلسه گفت: در مدل توسعه ای روستایی که امروز در این جلسه مطرح شد مسائل فرهنگی کمرنگ دیده شده است.

یحیی صادقی افزود: مناطق محروم نیاز به کار فرهنگی دارند و این در حالی است که بعضی از خانواده ها در مناطق محروم نمی توانند از منابع مالی خود استفاده صحیح داشته باشند.

وی با تاکید به اینکه نیازمند راه اندازی پایگاه های ثابت فرهنگی در مناطق محروم هستیم، اظهار کرد: برای رسیدن به هدف توسعه ما نیاز به هدایت افراد با اجرای برنامه های فرهنگی داریم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان یادآور شد: بازاریابی و فروش محصولات در مناطق روستایی باید مدیریت شود.