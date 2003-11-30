سفر پنهاني بوش دليلي قاطعي بر سردرگمي هيات حاكمه آمريكا ست

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه اخبارالخليج بحرين درسرمقاله امروز خود به قلم انورعبد الرحمن سردبير خود نوشت : ديدار عجيب جرج بوش رئيس جمهور آمريكا از بغداد با اين شيوه مخفي به طورقطع برحالت سردرگمي و آشفتگي درهيات حاكمه آمريكا و ورطه و مخمصه اي كه اشغالگران آمريكايي درآن به سرمي برند ، تاكيد مي كند.

اين روزنامه نوشت: گفته شده است كه هدف ازاين سفرافزايش روحيه نظاميان اشغالگري است كه به دليل افزايش عمليات مقاومت متزلزل شده است ، تحليلگران هدف ديگر بوش ازاين سفر پنهاني را تلاش براي جلب حمايت ازموضع خود در داخل آمريكا و تقويت موضع خود پس ازآنكه به دليل افزايش انتقادهاي داخلي از اشغالگران وافشاي دروغ بودن ادعاهاي آمريكا درتوجيه اشغالگري منجربه كاهش محبوبيت وي شد، عنوان كرده اند.

به نوشته اين روزنامه ، حتي ازاين زاويه تصوراينكه اين ديدار تاثيرداشته باشد، دشواراست، شيوه انتخاب شده از سوي بوش براي اين ديدار به اين اشاره مي كند كه هيات حاكمه آمريكا كمترين اعتمادي به مواضع و سياستهاي خود به شكلي كه نظاميانش را مطمئن كند ، يا افكار عمومي آمريكا را به درست بودن موضع خود متقاعد كند ، ندارد.

روزنامه اخبارالخليج تصريح كرد : مهمترين نكته مربوط به سفر بوش اين است كه اين ديداربا چنين شيوه اي بزرگترين تجسم ورشكستگي منطق اشغالگري و دروغ بدون تمام ادعاهايي است كه هيات حاكمه آمريكا و رسانه هاي اين كشور در مورد اوضاع عراق اعلام مي كردند.

اين روزنامه نوشت : سفر بوش به گونه اي انجام شد كه هراس و وحشت بالاي وي را ازملت عراق نشان داد.

طبيعي بود كه اين سفركوتاه مدت با تدابيرشديد امنيتي انجام شود و حتي وضع به حدي بود كه درصورت انتشار هرگونه خبراين سفر لغو مي شد و استقبال تنها سه يا چهارعراقي از وي سوالات زيادي را بر مي انگيزد . اگر براساس منطق بوش، عراق امروز بهترين وضعيت را دارد و قرار است كه ملت عراق به خاطر اين خوشبختي ازآمريكايي ها تشكر كند، پس چرا بوش فرصتي به ملت عراق براي استقبال آنها ازخود و سپاسگذاري آنها نداد ، چرا اين جسارت را به خود نداد كه حتي يك گام به خارج از پادگان نظامي درفرودگاه بغداد بردارد ؟ آيا معناي اين چيزي جز اين نيست كه بوش و هيات حاكمه آمريكا از ملت عراق وحشت دارند ، آيا معنايش اين نيست كه بوش و همقطارانش مي دانند كه ادعاهاي آزادي عراق و بهبود اوضاع عراقي ها تنها سخني براي مصرف عمومي بوده است و نه مردم عراق به آن متقاعد شده اند و نه افكار عمومي و نه حتي خود آنها .

روزنامه اخبارالخليج نوشت: علاوه بر تمام اين گفته ها ، آنچه بوش دراين سفرعجيب انجام داد درحقيقت به نوعي نشان دهنده تحقيرشديد ملت عراق ازسوي وي بود.

اين روزنامه افزود : اينكه بوش تنها با گروهي از نظاميان آمريكايي ديدار كرد ، نشان داد كه آنچه براي بوش و هيات حاكمه آمريكا اهميت دارد تنها تداوم اشغال عراق و منافع نظاميان آمريكايي است اما ملت عراق هيچ اهميتي براي بوش نداشته واين ملت جائي در محاسبات بوش ندارد ، لذا حتي شبكه سي ان ان كه به جانبداري از دولت آمريكا معروف است ، درمورد اين سفر پنهاني از چند عراقي عادي نظر سنجي كرد كه همگي براين سخن اتفاق نظر داشتند كه سفر بوش هيچ ارتباطي با ملت عراق نداشت و گفتند كه بوش هرگز توجهي براي شناخت و آگاهي از وضعيت عراقي ها و اوضاع امنيتي فاجعه بار آنها نخواهد كرد.

به نوشته اين روزنامه بحريني ، آنچه بسيار مسخره كننده و تحريك كننده است اين است كه درست هنگامي كه بوش در مراسم روز سپاسگذاري با نظاميانش جشن بر پا كرده بود ، ملت مسلمان عراق عيد مبارك فطر را جشن مي گرفتند ، بوش حتي يك كلمه هم تبريك به عراقي ها دراين مناسبت بر زبان نياورد تا نشان دهد كه وي هيچ ارزشي براي احساسات ملت عراق قائل نيست .

اخبارالخليج درادامه نوشت : به طور كلي بايد گفت كه اين ديدارعجيب تاكيد كرد كه تنها راه براي خروج آمريكا از ورطه و مخصمه عراق و رهائي ملت عراق ، تداوم اشغال و تلاش براي آراستن اشغالگري با انتقال صوري قدرت نيست ، بلكه تنها راه آمريكا ، پايان اشغالگري و انتقال عملي و واقعي قدرت دراسرع وقت به ملت عراق است .