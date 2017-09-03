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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

مدیر کل مشارکت های مردمی محیط زیست:

فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد/ خطردر کمین تخت جمشید

فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد/ خطردر کمین تخت جمشید

شیراز _ مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی محیط زیست کشور گفت: فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،محمد درویش صبح یکشنبه در همایش مدارس طبیعت نیاز امروز تاکید کرد: فارس استان راهبردی از لحاظ مباحث محیطی زیستی و پرورش دانش آموزان فرهیخته است و در این راستا می تواند ایران بانانی بزرگ پرورش دهد.

وی ادامه داد: در هیچ کجای کشور ۱۸ منطقه محافظت شده و این تعداد دریاچه نداریم و تنوع اقلیمی فارس نیز بی نظیر است.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی افزود: چنین تنوعی نیاز به مردمی دارد که قدر آن را بدانند و فارس با ۵۴ سانتی متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد.

درویش یادآور شد: با نشست زمین احتمال نابودی تخت جمشید  در آینده نیز وجود دارد و در عین حال باید گفت فارس به دلیل خشک شدن تالاب ها در معرض ریزگردها و سرطان خون است.

وی ادامه داد: بختگان بخت ایران بود اما امروز به کانون فرسایش بادی تبدیل شده و غم انگیزتر آن است که شاهد نباشیم جنبشی بزرگ و مهم در سطح مدارس، دانشگاه و شورا برای مقابله و اطلاع رسانی تشکیل شود.

درویش تاکید کرد: مدارس طبیعت با این رویکرد شکل گرفته است.حاصل نظام آموزش پرورش دانش آموزانی است که خلاقیت ندارند و نمی دانند که در چه سرزمینی زندگی می کنند و بچه ها را درگیر رقابت و معدل می کند.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی محیط زیست کشور، گفت: ملتی که سرزمین خود را دوست نداشته باشد بی تفاوت می شود که بخش بزرگی ریشه در دوران دانش آموزی دارد.

کد مطلب 4077005

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